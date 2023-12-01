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關鍵時點考察上海 習再喊「共同富裕」長三角先示範

中國新聞組／北京1日電
習近平28日考察上海科技創新成果展。（新華社）
習近平28日考察上海科技創新成果展。（新華社）

中國國家主席習近平昨在上海主持「深入推進長三角一體化發展」座談會，要求加快上海國際經濟、金融、貿易、航運及科創「五個中心」建設，進一步優化民企發展環境。習近平並要求長三角在推進「共同富裕」上先行示範，在「中國式現代化」走在前列。官媒稱習在中央金融工作會議後不到一個月的關鍵時點考察上海，釋放習近平期望加快建設金融強國的重要訊號。

中央社報導，這是習近平自中共18大以來第6次到上海考察。習近平先後考察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家，了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。外界認為習近平這次視察宣示恢復中國經濟成長的意味濃厚。

中國國家主席習近平在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話。(...
中國國家主席習近平在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話。(新華社)

據大公報報導，習近平昨在上海主持「深入推進長三角一體化發展」座談會，國務院總理李強、政治局常委兼中辦主任蔡奇、副總理何立峰等人出席會議。國家發展改革委主任鄭柵潔、上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、浙江省委書記易煉紅、安徽省委書記韓俊先後就推進長三角一體化發展匯報工作提出意見建議。

習近平接著在會中指出，長三角一體化發展戰略實施5年來，整體實力和綜合競爭力持續位居全國前列，但許多深層次問題有待破解，發展質量效率和輻射帶動作用仍需提升。要加快上海「五個中心」建設，帶頭落實鼓勵、引導民營經濟健康發展的政策舉措，進一步優化民營企業發展環境。

習近平強調，上海要穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，加強全過程風險防控，更好維護國家金融安全。要高度重視對外合作安全，引導產業鏈合理有序跨境布局。

習近平並要求上海在推進共同富裕上先行示範，在建設中華民族現代文明上積極探索，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。

對於習近平此次上海行，官媒新華社昨解讀指出，習近平此行第一站即到上海期貨交易所考察，從時間點看，是在中央金融工作會議召開後不到一個月，是為釋放出金融要更好服務實體經濟等重要訊號；並顯示出對推動中國金融高品質發展，加快建設金融強國的重視與期望。

中國國家主席習近平11月28日至29日在上海考察研究。（新華社）
中國國家主席習近平11月28日至29日在上海考察研究。（新華社）

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