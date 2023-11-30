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習近平訪上海期交所釋改革信號 外媒不看好「沒對症下藥」

中國新聞組／北京30日電
習近平28日在上海考察上海期貨交易所。(新華社)
習近平28日在上海考察上海期貨交易所。(新華社)

中國房地產泡沫破裂後，金融機構也開始爆雷，不斷推出的國安法律也讓外企撤資。上海作為經濟中心卻失去活力…經濟嚴峻下，習近平28日至29日在上海考察調研，官媒稱習「南巡」上海，釋改革開放信號。但外媒評論習此行是火上燒油，「經濟無底洞愈挖愈深」。

來源：CCTV

新華社報導，29日公布的照片顯示，習近平先後考察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家，了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。

畫面顯示，政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理何立峰、上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正等陪同習近平視察。

另據路透報導，習近平還參觀了上海閔行區的一個經濟適用房小區。由於上海等主要城市的高房價將許多購房者拒之門外，中國政府近幾個月承諾加大經濟適用房支持力度。

這是習近平自2020年11月以來再次訪問這座城市，一年前，上海爆發了針對中國新冠清零政策的歷史性街頭抗議活動。

但習近平此次訪問之際，外國企業和私人投資者對中國經濟的信心仍然低迷。過去一年，中國總理李強向外國公司和當地企業家宣布中國開放商業，但鑑於更廣泛的反間諜法，以及對諮詢公司的突擊搜查，和缺乏提振信心的政策等，中國的許諾受到外界質疑。

美國之音引述觀察家評論文章指出，從中國領導人最近的一系列動作看，中國經濟困境惡化下，北京當局現在已飢不擇食、慌不擇路，問題是他們目前所採取的措施似乎是在加劇經濟衰退，而不是緩解危機。

被認為是中國政府高層智囊的中國社科院學者余永定，稱北京的財政政策存在導致滯脹的風險。他建議中國政府需盡快採取擴張性財政政策，以刺激中國內需，從而令經濟回復增長。

但有經濟學者認為，余永定的提議和中國政府的做法，不但沒能對症下藥，反而只會把中國經濟的無底洞愈挖愈深。前天則經濟研究所副所長蔣豪表示，「由政府推出的擴張性財政政策，雖然可以在消費環境不佳的時候，帶動一下民眾的消費信心，不過作用還是很有限，無法根本解決問題。」蔣豪認為，減稅或許比大型投資，更能有效刺激民眾的消費意願。

習近平28日在上海考察上海期貨交易所。(新華社)
習近平28日在上海考察上海期貨交易所。(新華社)

習近平 北京 投資

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