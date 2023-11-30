揭密…上海公報「台灣是中國的一部分」這句是季辛吉貢獻

1972年2月28日，時任美國總統尼克森國安事務助理的季辛吉（左），在尼克森與中國領導人舉行會談後，談論上海公報。中國前外交官揭露季辛格在上海公報談判中就涉台議題表述的奇思妙想。（美聯社）

今年7月甫訪問北京 的美國前國務卿季辛吉 逝世，在中國輿論場上投下震撼彈，官媒揭露外交官分享，在1972年上海公報的內容協商中，季辛吉對涉及台灣的用語貢獻出奇思妙想，連中國總理周恩來都坦承「我們挖空心思都想不到」。

季辛吉1971年秘密訪問北京，使中華民國 跟美國關係生變，也重塑冷戰格局，美國與中國雙方在解凍後發表的公報，更是影響當前的國際關係甚鉅。

中國官媒「中國新聞周刊」30日刊出中國外交部檔案館前館長廉正保對於1972年美國總統尼克森訪問中國，季辛吉與時任中國副外長的喬冠華雙方磋商上海公報的內幕。

公報的主要內容在基辛格1971年11月訪問北京時已達成協議，尤其是突破了其中最困難也是最重要的表述，即「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議」。

廉正保透露，周恩來後來在講解公報時曾說，「這句話是季辛吉貢獻的，我們挖空心思也沒有想出來。這樣人民的意見也表達出來了，所以博士還有博士的好處」。

周恩來曾說，「我們原來提『台灣是中國的一個省』，蔣介石也是這麼說的，但美方堅持要改稱『一部分』，因為他們國內有人反對。我們同意了，因為『一個省』和『一部分』是一樣的。『美國政府對這一立場不提出異議』一句中的『立場』二字也是美方提出的」。

就美國在台灣撤軍議題，北京要求美國明言「將逐步減少並最終從台灣撤出全部美國武裝力量和軍事設施」，但遭季辛吉拒絕，說這會破壞整個關係，雙方僵持之際，季辛吉最後想到把撤軍這句話拆成兩句來說，可以表達更微妙的意思。喬冠華進一步提出用「前景」代替「前提」，雙方終於達成一致。

文章還分析中華民國仍與美國有邦交時期，中國1970年代在世界各地與美國搞祕密外交的管道。這些管道包含1971年中華民國退出聯合國後進駐的中國常駐聯合國代表團、雙方駐巴黎大使的管道等，季辛吉在第一條管道中，曾與北京方面就越戰的態度做出不少接觸。