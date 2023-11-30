揭密…上海公報「台灣是中國的一部分」這句是季辛吉貢獻
今年7月甫訪問北京的美國前國務卿季辛吉逝世，在中國輿論場上投下震撼彈，官媒揭露外交官分享，在1972年上海公報的內容協商中，季辛吉對涉及台灣的用語貢獻出奇思妙想，連中國總理周恩來都坦承「我們挖空心思都想不到」。
季辛吉1971年秘密訪問北京，使中華民國跟美國關係生變，也重塑冷戰格局，美國與中國雙方在解凍後發表的公報，更是影響當前的國際關係甚鉅。
中國官媒「中國新聞周刊」30日刊出中國外交部檔案館前館長廉正保對於1972年美國總統尼克森訪問中國，季辛吉與時任中國副外長的喬冠華雙方磋商上海公報的內幕。
公報的主要內容在基辛格1971年11月訪問北京時已達成協議，尤其是突破了其中最困難也是最重要的表述，即「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議」。
廉正保透露，周恩來後來在講解公報時曾說，「這句話是季辛吉貢獻的，我們挖空心思也沒有想出來。這樣人民的意見也表達出來了，所以博士還有博士的好處」。
周恩來曾說，「我們原來提『台灣是中國的一個省』，蔣介石也是這麼說的，但美方堅持要改稱『一部分』，因為他們國內有人反對。我們同意了，因為『一個省』和『一部分』是一樣的。『美國政府對這一立場不提出異議』一句中的『立場』二字也是美方提出的」。
就美國在台灣撤軍議題，北京要求美國明言「將逐步減少並最終從台灣撤出全部美國武裝力量和軍事設施」，但遭季辛吉拒絕，說這會破壞整個關係，雙方僵持之際，季辛吉最後想到把撤軍這句話拆成兩句來說，可以表達更微妙的意思。喬冠華進一步提出用「前景」代替「前提」，雙方終於達成一致。
文章還分析中華民國仍與美國有邦交時期，中國1970年代在世界各地與美國搞祕密外交的管道。這些管道包含1971年中華民國退出聯合國後進駐的中國常駐聯合國代表團、雙方駐巴黎大使的管道等，季辛吉在第一條管道中，曾與北京方面就越戰的態度做出不少接觸。
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