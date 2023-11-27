福建艦電磁彈射測試成功 網讚「水花太給力」 海試近了

福建艦彈射小紅車後濺起水花(紅圈處)，驚豔全場，網友稱「這水花太給力了」。(取材自微博)

中國國產003型大型電磁彈射航空母艦「福建號」昨被曝已展開水上靜態彈射小車實驗。從軍事迷空拍視頻可看到，「福建號」艦頭一側有一台小紅車在甲板滑行後彈出並落入水中，濺起一波水花，驚豔全場，看得不少網民直呼「這水花太給力了」。專家稱「福建號」是在測試電磁彈射系統，也就是模擬艦載機起飛，視頻顯示測試成功，距下一步的「海試」不遠了。

來源：YouTube

據美國之音引述「海軍新聞」（Naval News）報導，中國和西方社交媒體昨流傳的視頻顯示，一個測試飛行器（俗稱：小紅車）從「福建號」的兩個前彈射器位置之一發射，並隨後落入艦前方的水域中，並激起一波水花。此前，一艘用於移動船體部件的大型駁船也從「福建號」前方的繫泊位置移走，為這部分測試讓路。

從現在的新圖像來看，這很可能與中國航母開始彈射測試有關，因為發現幾個可能代表靜載測試車輛的橙色大物體也支持了這一觀點。在接下來的幾天裡，「福建號」返回了正常的停泊位置。在測試傾斜飛行甲板上的右舷第三彈射器發射位置時，可能需要「福建號」移動一小段距離然後返回繫泊位置。

報導說，這種電磁彈射測試稱為「靜載」（dead load）測試，對於所有配備彈射器的航空母艦都很常見。「福建號」是中國海軍的第三艘航母，也是第一艘配備電磁彈射裝置的航母。視頻顯示中國最新型的航母「福建號」開始對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為下一步的「海試」做準備，也許在幾個月內。

據明報引述軍事評論員梁國樑表示，福建艦重物小車電磁彈射實驗是模擬艦載飛機在甲板的彈射起飛過程。視頻證明福建艦航母水上靜態電磁彈射負重小車成功，昨日仍是3號彈射器彈射，海試前這種實驗要進行多次，積累數據作分析。航母陸上靜態電磁彈射實驗已在遼寧興城基地進行過上千次，本次水上靜態電磁彈射實驗也會重複進行，甚至將來在海試時持續。