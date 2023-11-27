福建號艦徽亮相 官宣艦載機：殲35配海盤子

「福建艦」艦徽。 (取材自微博)

﻿隨著海試之期的接近，首艘國產電磁彈射航母「福建號」率先公布艦徽。艦徽圖案中，中間位置醒目標出福建艦的舷號「18」，殲35隱形戰機與俗稱「海盤子」的空警600固定翼預警機兩型戰機相繼從航母甲板彈射起飛，相當於「官宣」印證了其艦載機配置。這種空中力量搭檔，將全面提升航母編隊的預警指揮、信息感知、突防攻擊能力。

大公報報導，福建艦的艦徽透露了諸多要素。艦徽是一艘艦艇的標誌，在凝聚士氣、對外交往等方面具有重要作用。艦徽呈圓形，外圍環繞一圈黃色纜繩，內圍上方是「中國人民解放軍 海軍福建艦」的艦名，下方對稱並排兩枝象徵和平的黃色橄欖枝。橫跨的紅色綬帶，採用的是水兵飄帶造型。舷號兩邊是「忠誠、精武、卓越、奮進」八字的福建艦「艦訓」。

艦徽正中上方是海軍軍徽，由紅色金邊「八一」五角星加金色鐵錨構成的。下方是散射金色光芒的古田會議遺址。這也是航母艦徽首次採用類似設計。艦徽一般會體現艦名關聯地的元素。遼寧艦 、山東艦的艦徽上分別有兩省的省花「天女花」、「牡丹花」，福建艦則在同一位置突出福建省上杭縣古田村是解放軍建軍史上的重要「地標」。

1929年12月召開的古田會議確立了政治建軍原則；2014年10月的新古田會議，部署了新時代的軍隊政治工作和從嚴治軍方略。

艦徽主體部分是劈波斬浪的福建艦，展現其全通平直甲板外觀的布局。除了甲板上停放的多架殲35隱形戰機之外，還有一架機翼下方掛載導彈的殲35在空中做側翻動作，緊隨其後的是一架空警600艦載固定翼預警機，可謂「戰味」濃郁。

而在山東艦、遼寧艦艦徽上都出現的殲15，沒有在福建艦艦徽上重現。報導指出，這並不意味著「飛鯊」與福建艦無緣。適配福建艦的彈射型殲15T早已準備就位。在殲35形成飽和戰鬥力之前，殲15T仍將是福建艦的重要利劍。