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中日韓傳周末外長會 專家不看好中韓修補關係：受制美國

中國新聞組／北京24日電

在APEC峰會期間，中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅互動令外界關注。中日韓外長會議據信將於26日在南韓釜山舉行，若此次會議能夠舉辦，將是時隔四年來的首次，亦有可能為2019年後中斷的三國領導人會議鋪路。但對於韓中關係的修復，專家普遍不看好這次會談。

美國之音報導，作為本次會議的提議方和主席國，南韓尋求藉機改善與中國日漸趨冷的關係。雖然中日韓政府尚未官宣三國外長會舉行，不過近日三國官方頻繁作出有關此次會議的發言和行動。

中國外交部發言人毛寧22日指出，中日韓合作符合三方的共同利益。中方一貫重視中日韓合作，期待同韓方、日方一道，推動三國合作取得深入發展。 她也提到，三方正就本次外長會的有關事宜保持溝通。

日本共同社消息稱，日本國會批准了該國外務大臣上川陽子本月25日至26日的訪韓行程，此行的目的是出席中日韓外長會議。南韓總統室發言人任洙奭本月早些時候確認，正與有關國家就會議日程進行協調。

中日韓外長會議上一次舉行是在2019年8月，若此次會議能夠促成，將是時隔4年來的首次，此次會議的舉辦與否被視作三國領導人會議的風向標。

不過，專家認為，即使會議如期舉辦，在韓美日合作格局不變的情況下，很難期待韓中關係能夠透過會議取得實質性改善，只能滿足於見面本身。

世宗研究所中國研究中心主任鄭載興說明，韓中存在很多隱性的問題，其中較重要的是戰略上深刻的不信任，但韓中關係的改善從大程度上受制於美國。

另外，即將離任的日本駐華大使垂秀夫21日與中國商務部副部長王受文舉行會談。垂秀夫要求中方繼續改善在華營商環境、加強中國商務部與在華日企組成的「中國日本商會」之間的對話、立即取消對日本產食品的進口限制、確保在華日本人的安全等事宜。

在此前的日中首腦會談上，日中兩國首腦再次確認全面推進「戰略互惠關係」，並確認構築建設性、穩定的日中關係這一大方向。垂秀夫指出實現並不容易，需要雙方總是抱著理性，反覆不斷努力，強調今後也有必要努力改善關係。

日本 南韓 商務部

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