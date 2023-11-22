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中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

中國新聞組／北京22日電
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)

中國近期重拳打擊緬北地區電信網路詐騙，公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國，其中包括案件「金主」、組織「頭目和骨幹」計63名，另通緝1531名在逃人員，官方稱取得「顯著戰果」。美媒稱，這是緬北果敢明學昌家族電詐集團上月槍殺近百名中國籍電騙人員，引致中國強力清剿。

中國公安部昨表示，9月以來，雲南西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務執法合作，11月後，中緬警務執法合作進一步深化。

央視此前報導，明學昌集團長期組織開設詐騙犯罪窩點，公開武裝護詐，進行針對中國公民的電騙犯罪活動，在中國警方嚴打高壓態勢下，仍不收斂、並涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁，情節極其惡劣。浙江溫州警方12日決定對明學昌等4人懸賞通緝。

就執法成果，公安部稱，公開通緝的緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被剷除，「狠狠打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰」。

緬北木姐地區執法部門18日將571名電騙疑犯陸續移交中方，對詐騙分子形成強大震懾。

美國之音報導，上個月果敢自治區的一個詐騙窩點發生一起大規模殺戮事件，數十名中國公民在試圖逃離詐騙中心時被邊防部隊警察謀殺，引發中國對1027行動的支持。

分析師杰森塔爾表示，大約有100名外國人在試圖逃跑時喪生，其中大多數是中國人。另一名當地媒體編輯則稱至少60人死亡，「至少有4名在這個大院裡做臥底的中國情報官員被列為遇害者」。緬媒Shwe Phee Myay通訊社指，「臥虎山莊」本月5日挖出兩具據傳是中國臥底警員屍體。 

報導指出，緬北武裝勢力為維持自治權，與政府軍對峙，從早期的毒品產業，一路延伸到賭博、網路電信詐騙等產業鏈，從中賺取利潤。緬北果敢地區的詐騙產業涉及至少10萬人，其中有不少中國、香港、台灣等地「金主」入股，關聯利益牽一髮動全身。

這場大規模打擊邊境電信詐案，因當地人數眾多已形成一定規模的經濟型態，邊境的零售、餐飲、就業與貿易往來密切，如今多達數萬人被捕，以及還有後續的詐騙成員都將面臨打擊命運，也讓中緬關係出現挑戰。

中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取...
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)
中緬近期加強打擊電信網路詐騙，公安部公布，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯...
中緬近期加強打擊電信網路詐騙，公安部公布，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯；圖為緬方日前逮捕當地電詐集團「明氏家族」主嫌，並移交中方。(取材自公安部刑偵局)

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