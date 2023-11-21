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杜魯多：中國是威權專制國家 加外交部再批任意拘押

中國新聞組／北京21日電
中國國家主席習近平（左）和加拿大總理杜魯多（右）在亞太經合會大合照時，兩人站在一起，互動也不熱絡。（Getty Images）
中國國家主席習近平（左）和加拿大總理杜魯多（右）在亞太經合會大合照時，兩人站在一起，互動也不熱絡。（Getty Images）

甫落幕的APEC峰會上，拜習會釋放出美中緩和訊號，外界也關心中國與加拿大能否破冰；但加拿大總理杜魯多再稱中國是威權專制國家，加拿大外交部再指控中國早前拘捕兩名加國公民是「任意拘押」，中國駐加拿大使館回應稱，加拿大此舉是賊喊捉賊，奉勸加方正視事實。

加拿大人史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）2018年底在中國被捕，在他們被拘捕不久前，加拿大應美國的要求，拘留中國電信巨頭華為的高管孟晚舟，該事件導致中國和加拿大的關係迅速惡化。對他們的拘捕被廣泛視為是中國的報復行動。

史佩弗和康明凱被控從事間諜活動，被中國羈押1000多天，在回到加拿大後，史佩弗向加政府索賠數百萬美元。BBC引述加媒環球郵報報導稱，知情人士稱史佩弗「無意中」與康明凱分享北韓相關信息，但不知道這些信息會被傳遞給加拿大政府及其「五眼聯盟」的情報合作夥伴。史佩弗稱，康明凱的行動導致兩人身陷囹圄。

康明凱是加拿大前外交官，史佩弗是「長白山文化交流中心」主任，據報他是少數與北韓領導人金正恩建立關係的西方人之一。

加拿大全球事務部發言人對此回應稱，「中國任意拘留史佩弗和康明凱是不公正和不可接受的」，「繼續任何一位邁克爾參與間諜活動的說法，只是在延續他們在中國被拘留的錯誤理由。」

對此，中駐加拿大使館19日在官網做出回應。該發言人稱，兩名加拿大人涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關嚴格依法辦案；發言人稱，加方炒作所謂中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊，充分暴露加方虛偽面目，並奉勸加方正視事實，深刻反省自身錯誤，而不是倒打一耙，對中方攻擊抹黑，蒙蔽誤導公眾。

自由亞洲電台報導，APEC峰會上，拜習會釋放出美中關係緩和進步的訊號，但杜魯多和中國國家主席習近平兩位領袖至今沒有安排正式會談時間，亞太經合會閉幕的領導人大合照時，杜魯多和習近平兩人站在一起，互動也不熱絡。

杜魯多隨後在記者會上表示，加拿大願意與中國進行兩國及世界的對話；被問到是否會如拜登一樣，直接稱習近平是獨裁者，杜魯多解釋，可以有不同的定義，但他仍說： 「中國不實行民主，它是威權專制國家。」

加拿大 杜魯多 習近平

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