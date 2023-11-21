杜魯多：中國是威權專制國家 加外交部再批任意拘押

中國國家主席習近平（左）和加拿大總理杜魯多（右）在亞太經合會大合照時，兩人站在一起，互動也不熱絡。（Getty Images）

甫落幕的APEC峰會上，拜習會釋放出美中緩和訊號，外界也關心中國與加拿大 能否破冰；但加拿大總理杜魯多 再稱中國是威權專制國家，加拿大外交部再指控中國早前拘捕兩名加國公民是「任意拘押」，中國駐加拿大使館回應稱，加拿大此舉是賊喊捉賊，奉勸加方正視事實。

加拿大人史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）2018年底在中國被捕，在他們被拘捕不久前，加拿大應美國的要求，拘留中國電信巨頭華為的高管孟晚舟，該事件導致中國和加拿大的關係迅速惡化。對他們的拘捕被廣泛視為是中國的報復行動。

史佩弗和康明凱被控從事間諜活動，被中國羈押1000多天，在回到加拿大後，史佩弗向加政府索賠數百萬美元。BBC引述加媒環球郵報報導稱，知情人士稱史佩弗「無意中」與康明凱分享北韓相關信息，但不知道這些信息會被傳遞給加拿大政府及其「五眼聯盟」的情報合作夥伴。史佩弗稱，康明凱的行動導致兩人身陷囹圄。

康明凱是加拿大前外交官，史佩弗是「長白山文化交流中心」主任，據報他是少數與北韓領導人金正恩建立關係的西方人之一。

加拿大全球事務部發言人對此回應稱，「中國任意拘留史佩弗和康明凱是不公正和不可接受的」，「繼續任何一位邁克爾參與間諜活動的說法，只是在延續他們在中國被拘留的錯誤理由。」

對此，中駐加拿大使館19日在官網做出回應。該發言人稱，兩名加拿大人涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關嚴格依法辦案；發言人稱，加方炒作所謂中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊，充分暴露加方虛偽面目，並奉勸加方正視事實，深刻反省自身錯誤，而不是倒打一耙，對中方攻擊抹黑，蒙蔽誤導公眾。

自由亞洲電台報導，APEC峰會上，拜習會釋放出美中關係緩和進步的訊號，但杜魯多和中國國家主席習近平 兩位領袖至今沒有安排正式會談時間，亞太經合會閉幕的領導人大合照時，杜魯多和習近平兩人站在一起，互動也不熱絡。

杜魯多隨後在記者會上表示，加拿大願意與中國進行兩國及世界的對話；被問到是否會如拜登一樣，直接稱習近平是獨裁者，杜魯多解釋，可以有不同的定義，但他仍說： 「中國不實行民主，它是威權專制國家。」