習近平身段放軟 盼更多法商對華投資

中國國家主席習近平（左）20日與法國總統馬克宏通話，圖為今年4月雙方在中國會晤。（新華社）

中國目前面臨歐盟 對其電動車補貼調查、多個歐盟國家抱怨中國有關外國企業在華經營的法律法規十分模糊，在此背景下，中國國家主席習近平 20日與法國總統馬克宏進行電話交談，美媒指出，習在通話中「放軟身段」期盼更多法國公司對華投資 。

美國之音報導，習近平在電話中表示，中國歡迎更多的法國公司到中國投資，也希望法國為中國公司提供公平和非歧視的營商環境。

報導引述路透指出，在中歐關係圍繞從歐盟推動減少對中國供應鏈的依賴，到俄羅斯入侵烏克蘭等一系列問題上的分歧而陷入緊張之際，習近平呼籲法國「為推動中歐關係積極發展發揮建設性作用」，稱「面對當前變亂交織的世界，中歐應該堅持做互利合作的夥伴」。

中國目前面對經濟復甦持續疲軟的困境。自今年5月對中國的外國直接投資（FDI）連續以兩位數減少以來，今年9月更是同比暴跌34%，創2014年開始公布該數據以來的最大降幅，給目前中國放緩的經濟再增添壓力。

英國金融時報此前報導表示，中國的國際收支數據也反映了日益惡化的外國投資狀況。衡量外資流入的外國「直接投資負債」（Direct Investment Liability），今年第二季為67億美元，比第一季度的210億美元大跌，創2000年以來的最低紀錄。

報導提到，美國智庫「美國外交關係協會」(Council on Foreign Relations)高級研究員布拉德·塞策(Brad Setser)分析說，該數據顯示外資企業不再對中國進行再投資，而是盡快將所獲利潤移出中國。

德國之聲中文網報導，習近平表示，中方願與法方保持高層交往。此外，中方也願加強同法方在聯合國等多邊機構合作。本月，中國接任聯合國安理會輪值主席國。

此外，世界第二大經濟體的領導人也呼籲法國在中歐關係積極發展扮演建設性角色。由於歐盟推動降低在供應鏈上對中國的依賴，以及烏克蘭戰爭等一系列事務，歐中關係緊繃。