罕見 習近平專機舷梯、停機坪都沒紅地毯 與過往訪美大不同

中國國家主席習近平乘專機14日下午抵達抵達舊金山國際機場時，受到美國加州州長紐森、財政部長葉倫等美方代表迎接。(新華社)

中美關係前景未明，中國國家主席習近平 訪美行每一個細節都成了觀察重點，媒體報導，習近平14日搭乘專機抵達舊金山，下機時，專機舷梯和停機坪上都未鋪設紅地毯，與他過往訪美不同。此外，習抵達當天，華人揮旗夾道相迎，周邊警員則以鐵網嚴守，防有人滋事。

港媒報導，一般而言，國事訪問是兩國間最高等級的外交活動，接待規格非常正式，一般有紅地毯、檢閱儀仗隊及鳴禮炮21響等。

據報導，習近平2012年2月13日以國家副主席身分，應時任美國副總統拜登 邀請，抵達華盛頓正式訪問，時任美國常務副國務卿 伯恩斯在機場迎接，停機坪鋪上紅地毯。時隔3年後，習近平抵達華盛頓國事訪問，獲時任美國副總統拜登迎接，兩人共同踏上紅地毯。

而回溯上一次、2017年4月6日在美國舉行的中美元首會晤，習近平及夫人彭麗媛的專機抵達佛州西棕櫚灘國際機場後，時任美國國務卿提勒森夫婦等人在場迎接，禮兵分列紅地毯兩側。

另據外媒報導，雖然停機坪上沒鋪紅地毯迎習，但美國總統拜登15日在費羅麗莊園（Filoli Estate）晤習，習11時左右抵達，拜登早就出現在會談地點等候。從影片可見，在費羅麗莊園中已經鋪好紅地毯，旁邊還站了數名海軍陸戰隊軍人以及擺放了美中兩國國旗。在黑色轎車抵達費羅麗莊園後，習近平帶著微笑下車；而拜登則在紅地毯的中間迎接習近平。