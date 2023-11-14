拜習會前北京再釋善意 國航21日復航北京─華府航線

圖為中國國際航空公司航班。(歐新社)

北京 持續在「拜習會 」前釋善意，繼央企中儲糧集團大手筆採購美國大豆、擬解除中國航空公司對波音737 Max客機的禁購令後，中國國際航空昨宣布，21日起復航北京首都─華盛頓航線 ；11月30日起，北京首都─洛杉磯航線增至每周3班。與此同時，中方也促美落實不尋求「新冷戰」承諾。

隨著疫情結束，往返中美兩國航班逐步恢復。早在前幾日，中國民航局宣布，從11月9日起，中美間定期直飛客運航班再次增班，2023／2024冬春航季，有望從目前每周48班增至每周70班，雙方航空公司每周各運營35班。

對於中方航司將運營35班航班，比目前的24班航班多了11班，這11班將花落誰家，在過去的幾天引發不少猜測，如今雛形初步已定。

中國國際航空昨宣布，11月21日起，國航北京首都─華盛頓航線復航，每周二、六執飛；11月30日起，國航北京首都─洛杉磯航線增至每周3班，每周四、五、日執飛。

國航北美航線示意圖。(取材自中國國際航空)

中央社報導，中國在2020至2022年對新冠疫情實施的「動態清零」防疫政策下，國際航班大幅縮減。2022年底至今年初，中國防疫陸續鬆綁後，中國對外航空交通逐漸恢復，但其中與美國的航班數量恢復相對有限，與以往每周動輒數百班相距甚遠。在美中關係因「拜習會」舉行在即漸趨熱絡下，兩國往來航班大幅增班被普遍視為為「拜習會」鋪墊的相互示好舉措。

中外交部：大國競爭不符潮流

另據央視新聞報導，中國外交部發言人毛寧13日主持例行記者會，有記者就美中元首會晤等相關問題提問。毛寧表示，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和處理中美關係。大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但是我們反對以競爭定義中美關係。

毛寧表示，美方應當切實尊重中方的合理關切和正當發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益。企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞。中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國。希望美方將不尋求「新冷戰」、無意同中國發生衝突等承諾落到實處。