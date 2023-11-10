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習近平赴八寶山 送別民革中央前主席周鐵農

記者陳政錄／綜合報導
中國國民黨革命委員會中央委員會前主席周鐵農3日病逝，9日在北京八寶山革命公墓舉行告別式。(央視截圖)
中國國民黨革命委員會中央委員會前主席周鐵農3日病逝，9日在北京八寶山革命公墓舉行告別式。(央視截圖)

日前出席已故中國國務院前總理李克強的告別式後，中共總書記習近平等中央政治局七常委，9日再次前往北京八寶山革命公墓，此次是送別前中國國民黨革命委員會中央委員會（民革中央）主席周鐵農。據央視新聞，習近平等七常委均出席，並與周鐵農的親屬一一握手，表示慰問。

據央視新聞報導，「著名的社會運動家，中國國民黨革命委員會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友」，第11屆中國全國人民代表大會常務委員會副委員長，中國人民政治協商會議第九屆、十屆全國委員會副主席，中國國民黨革命委員會第11屆中央委員會主席周鐵農的遺體，9日在北京八寶山革命公墓火化。

在此之前，官方通報，周鐵農因病於3日下午4時15分在北京逝世，享年85歲。

央視報導稱，在周鐵農病重期間，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等前往醫院探望，或透過各種形式對周鐵農逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

在9日上午的告別式上，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共中央政治局七常委，於周鐵農遺體前肅立默哀，三鞠躬，並與親屬一一握手，表示慰問。

這是時隔一周，習近平等七常委再次到北京八寶山革命公墓，上一次是出席李克強的告別式。

習近平再赴北京八寶山革命公墓，出席周鐵農的告別式。(央視截圖)
習近平再赴北京八寶山革命公墓，出席周鐵農的告別式。(央視截圖)

習近平 北京 國民黨

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