我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

美中經貿會談前夕 中突宣布強化稀土出口管控2年

中國新聞組／北京8日電
北京7日宣布，將加強稀土的出口管理。圖為中國稀土金屬礦場工人。（路透）
北京7日宣布，將加強稀土的出口管理。圖為中國稀土金屬礦場工人。（路透）

中國商務部7日宣布加強稀土出口管理，將稀土列入「實行出口報告的能源資源產品目錄」，要求外貿企業出口相關產品時，須履行資訊報告義務。美國財政部部長葉倫預訂9日至10日與中國副總理何立峰在美會晤，月中APEC的拜習會也在暖身預熱中，北京在此時出台稀土管理新規，顯現美中檯面上和氣協商，但檯面下科技「肉搏戰」沒停火過。

商務部7日發布「大宗產品進出口報告統計調查制度」通知，原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥，將實施進口許可證管理；稀土則將實施出口許可證管理。

據上述通知，對外貿易企業經營者在進出口上述產品時，應履行有關進出口類型及目的地等資訊報告義務。新制自今年10月31日至2025年10月31日執行。

中國自8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制後，即有分析指下一步可能將管制目標鎖定在稀土。此次強化對稀土產品出口管理，與拜登政府10月擴大對中出口禁令互別苗頭意味濃厚。

分析認為，上述新措施雖然不是直接管制出口，但屬於加強稀土出口管理的舉措。北京加強對於稀土等重要戰略物資的管理，一方面幫助維護國家安全利益，同時也能夠在國際動盪局勢中，為自身爭取更多的底牌。

國務院總理李強日前主持國務院常務會議時強調，稀土是戰略性礦產資源，要統籌稀土資源勘探開發利用與規範管理；加強高階稀土新材料產業化進程，嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為。

美中經貿會談在即，華盛頓郵報6日刊出葉倫署名文章指，美國經濟戰略核心是在提升美國經濟潛力，而非壓制其他經濟體。她也提到，美中兩國經濟脫鉤會帶來災難性後果，也違背美國國家利益。

葉倫指出，「作為基礎，我們兩國有義務建立具韌性的開放溝通管道，防止我們的分歧升級為衝突」 、「但我們也知道，我們的關係不能只限於危機管理」。

葉倫稱，當前美方關鍵產品的生產過度集中在中國，美國尋求與中國良性競爭，而不是試圖透過供應鏈多元化和保護美國國安行動，引發私營部門無序、大規模地撤出中國。

稀土 葉倫 國務院

上一則

預防未來買不到輝達商品 百度轉向華為採購AI晶片

下一則

港媒：習近平料將出席15日美國商界晚宴 門票2000美元

延伸閱讀

拜習會將助中國股市漲一波？這位投資專家點出理由

拜習會將助中國股市漲一波？這位投資專家點出理由
鋪陳拜習會氛圍 美中外交官員在華府舉行軍控對話

鋪陳拜習會氛圍 美中外交官員在華府舉行軍控對話
財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面

財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面
葉倫：美未尋求脫鉤中國

葉倫：美未尋求脫鉤中國

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
中國前總理李克強2日上午舉行告別式，中共政治局常委悉數出席告別。（取材自X平台）

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

2023-11-02 04:00

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選