美中經貿會談前夕 中突宣布強化稀土出口管控2年

北京7日宣布，將加強稀土的出口管理。圖為中國稀土金屬礦場工人。（路透）

中國商務部7日宣布加強稀土 出口管理，將稀土列入「實行出口報告的能源資源產品目錄」，要求外貿企業出口相關產品時，須履行資訊報告義務。美國財政部部長葉倫 預訂9日至10日與中國副總理何立峰在美會晤，月中APEC的拜習會也在暖身預熱中，北京在此時出台稀土管理新規，顯現美中檯面上和氣協商，但檯面下科技「肉搏戰」沒停火過。

商務部7日發布「大宗產品進出口報告統計調查制度」通知，原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥，將實施進口許可證管理；稀土則將實施出口許可證管理。

據上述通知，對外貿易企業經營者在進出口上述產品時，應履行有關進出口類型及目的地等資訊報告義務。新制自今年10月31日至2025年10月31日執行。

中國自8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制後，即有分析指下一步可能將管制目標鎖定在稀土。此次強化對稀土產品出口管理，與拜登政府10月擴大對中出口禁令互別苗頭意味濃厚。

分析認為，上述新措施雖然不是直接管制出口，但屬於加強稀土出口管理的舉措。北京加強對於稀土等重要戰略物資的管理，一方面幫助維護國家安全利益，同時也能夠在國際動盪局勢中，為自身爭取更多的底牌。

國務院 總理李強日前主持國務院常務會議時強調，稀土是戰略性礦產資源，要統籌稀土資源勘探開發利用與規範管理；加強高階稀土新材料產業化進程，嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為。

美中經貿會談在即，華盛頓郵報6日刊出葉倫署名文章指，美國經濟戰略核心是在提升美國經濟潛力，而非壓制其他經濟體。她也提到，美中兩國經濟脫鉤會帶來災難性後果，也違背美國國家利益。

葉倫指出，「作為基礎，我們兩國有義務建立具韌性的開放溝通管道，防止我們的分歧升級為衝突」 、「但我們也知道，我們的關係不能只限於危機管理」。

葉倫稱，當前美方關鍵產品的生產過度集中在中國，美國尋求與中國良性競爭，而不是試圖透過供應鏈多元化和保護美國國安行動，引發私營部門無序、大規模地撤出中國。