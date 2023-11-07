日曝山東艦9天動向 中媒酸每天都在「搞跟蹤」

日本防衛省統合幕僚監部6日發布的山東艦圖片。(取材自環球網)

日本 防衛省統合幕僚監部6日發布中國山東艦航母編隊10月28日至11月5日每一天的動向，稱在這期間山東艦艦載戰機和直升機進行了約570次起降。中媒環球網引述該報導，並以「每日都在搞跟蹤？」為題來質疑日本防衛省的舉動。

日本共同社報導，防衛省在6日的通報中用表格和圖片記錄了山東艦航母編隊在宮古島以南海域每一天的位置。消息還稱，山東艦航母編隊6日從該海域向南海航行。

根據日本防衛省的說法，針對山東艦航母編隊，自衛隊派出多艘海上自衛隊艦艇進行警戒監視和情報收集活動。針對山東艦艦載機起降，航空自衛隊戰機緊急升空加以應對。

環球網指出，日本方面跟蹤中國艦機合理合法活動的情況並不罕見。

中國國防部 新聞發言人吳謙此前表示，日方如此關注是有些小心機的，恐怕是想通過炒作中國行動來刷存在感，為自身謀求軍事擴張製造藉口，中方對此堅決反對。日方的近距離跟蹤干擾活動是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件。中方要求日方停止一切毫無意義的干擾活動，以實際行動維護雙邊關係和地區和平穩定。

另外，據日本防衛省消息指出，山東艦等多艘中國軍艦已於6日通過巴士海峽，由菲律賓海返回南海。