澳總理訪華 中媒籲「排除美國干擾」 別再戳眼睛、踢小腿

澳洲總理艾班尼斯抵華訪問，他是7年來首位訪中的澳洲總理，穩定澳中雙邊貿易關係是其此次訪問的首要議程。（路透）

澳洲 總理艾班尼斯今抵華進行4天訪問。外媒分析指出，穩定澳中雙邊貿易關係是其此次訪問的首要議程，艾班尼斯並將提出對因涉間諜罪遭中國關押逾4年的澳洲華裔作家楊恆均案的關切；但美國因素恐成為其此行的不穩定因素。中國官媒籲艾班尼斯「排除美國因素的干擾」，不要再對中「戳眼睛、踢小腿」，讓中澳關係從「U」型升溫為「J」型。

BBC（英國廣播公司）分析指出，艾班尼斯訪華前，中澳關係已逐漸回暖，包括中國政府最近幾個月放鬆了對澳洲大麥、煤炭、木材等商品的貿易壁壘，並於上月釋放了澳洲籍記者成蕾 。中國對澳洲龍蝦、牛肉等商品的進口仍有限制，對葡萄酒設下的關稅審查仍在等待結果。預計艾班尼斯總理將在訪華期間首要考慮這些問題。

艾班尼斯預計還將討論楊恆均被拘留事件等一系列爭議及地區安全問題。楊恆均自2019年以來一直被中國拘留，其子致信艾班尼斯稱，他們受到成蕾上月獲釋的鼓舞，希望澳洲政府創造「第二個奇蹟」，釋放他們的父親。

此外，澳洲與美國間存在深厚的安全關係，而美中雙邊關係尚未回暖，分析人士擔憂，這可能會阻礙中澳關係持續改善，成為此行的不穩定因素。

中國官媒環球時報社評指出，艾班尼斯還沒到北京 ，他這趟對中國的訪問已經成功了一半。僅憑他是7年來首個訪問中國的澳洲總理，艾班尼斯此行掀開了中澳關係新的一頁。

過去7年，中澳關係從密切到快速惡化、再到緩慢恢復走出了一個「U」型曲線，化解原因之一是澳洲不再「因為感覺良好而戳北京的眼睛、踢它的小腿」，轉而奉行「穩定」政策。澳洲前兩屆政府在封禁華為5G、新冠病毒溯源、新疆、南海問題等涉及中國重大利益的事項上，就是在對中方戳眼睛、踢小腿，艾班尼斯政府做出了調整，中澳關係就迎來了轉機。

社評指出，未來中澳關係能否徹底翻過極不愉快的一頁，取決於澳洲能否排除內外干擾避免重蹈復轍，其中一個就是來自美國的因素。艾班尼斯在訪華前先訪美，說明艾班尼斯有意識且巧妙的平衡與中美兩個大國之間的關係。面對拜登「與北京打交道時要謹慎行事」警告，艾班尼斯回應說他重啟對華關係是「謹慎且經過深思熟慮的」。中方相信他的表態是真誠的。