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又一美企退出中國 先鋒領航集團關閉上海辦事處

中國新聞組／北京4日電

又一家美企準備退出中國，知情人士透露，美國資產管理巨頭先鋒領航集團(Vanguard Group Inc)已經與位於上海約10名剩餘員工簽訂了解聘協議，大多數團隊成員將在明年初離開，並關閉辦公室。

自由亞洲電台引述彭博報導，先鋒領航集團位於美國賓西法尼亞州的總部上個月出售了與螞蟻集團合資的機器人諮詢企業中49%股權，但在年底前還將提供支持，以順利完成過渡。

先鋒領航集團正在轉變其戰略，離開這個曾被認為有巨大潛力的全球第二大經濟體。兩年前，該公司放棄了申請共同基金管理許可證的計畫，曾讓市場感到意外，因為其競爭對手對中國依然看好。自那以來，富達國際（Fidelity International Ltd.）和黑巖公司（BlackRock Inc.）都已經增加了在中國的業務。

先鋒領航集團離開中國的消息傳出後，引起外界廣泛關註。集團聲明表示，關閉上海辦事處後，將繼續關注中國的發展，並不排除未來的其他業務機會。

在社媒X平台上，有網友說，這都是中國經濟下行導致的，這已經是最後一步了，早就開始發生了；也有人說，晚了恐怕連退錢的機會都沒有了。

螞蟻集團

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