國安部查數百非法氣象點 即時傳輸境外數據 揭境外政府資助

國安機關指，這是某境外企業安裝的非法氣象探測設備。（取材自國安部微信公眾號）

中國國安部10月31日指出，近日發現數百非法涉外氣象探測點實時向境外傳輸數據，廣泛分布在全國20多個省分，對國家安全造成風險隱患。

法廣網報導，官方媒體顯然從情報部門收到了同樣的兩張照片。兩幅照片分別註明「某境外企業安裝的非法氣象探測設備」；「設在我居民區的非法氣象探測設備」。

本報系聯合報報導，根據中國「國家安全部」微信 公號消息，今年以來，國家安全機關會同氣象、保密等部門在全國開展涉外氣象探測專項治理，調查境外氣象設備代理商10餘家，檢查涉外氣象站點3000餘個，發現數百個非法涉外氣象探測站點實時向境外傳輸氣象數據，廣泛分布在20多個省分，對國家安全造成風險隱患。

國安部指出，這些非法涉外氣象探測站點，有的探測項目受境外政府直接資助，部分觀測點設立在軍事單位、軍工企業等敏感場所周邊，進行海拔核準和GPS定位；有的布設在主要糧食產區，關聯分析中國農作物生長和糧食產量；有的長時間、高頻次、多點位實時傳輸至外國官方氣象機構，服務於外國國土安全和氣象監測。

國安部說，相關設備體積小、便於安裝、不易發現，能自動採集並實時網絡傳輸。相關涉外氣象探測活動，未向中國氣象主管機構申請涉外氣象探測行政許可，未向氣象主管機構匯交氣象資料，向境外傳輸氣象數據未經中國氣象主管部門審批，違反相關規定。國家安全機關聯合氣象、保密部門，依法對相關非法活動進行查處，及時阻斷氣象數據出境的違法行為。

國安部指出，氣象數據作為基礎數據，常見的種類有日常觀測數據、衛星數據、雷達資料等，是信息安全和資源安全的構成元素，與軍事安全、糧食安全、生態安全、氣候變化、公共利益密切相關，非法採集和跨境傳輸氣象數據的行為危害中國國家主權、安全、發展利益。

2022年，中國氣象局、國家安全部、國家保密局聯合推出「涉外氣象探測和資料管理辦法」，明確規定設立涉外氣象探測站點實行行政許可，未經許可不得設立涉外氣象探測站點；國防及軍事設施區域、尚未對外開放地區、重點工程建設區域及其他涉及國家安全的區域不得設立涉外氣象探測站點；違反相關規定的，依法責令停止違法行為、限期改正，給予警告或罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。