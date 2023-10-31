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李克強去世引政治地震？學者：不會 中國人口結構太老

中國新聞組／即時報導
位於安徽合肥的李克強故居，27日以來就不斷有各地民眾前來致哀。（取材自微博）
位於安徽合肥的李克強故居，27日以來就不斷有各地民眾前來致哀。（取材自微博）

中國前總理李克強27日猝死引發各地民眾自發悼念，外界關注這會否導致第三次天安門事件的發生？對此，威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢31日在美國之音發表分析文章斷言，「李克強去世不會引發政治地震」。因為從人口結構來看，中國已經太老了。他認為，人口結構決定了中國今後將是「小亂不斷，大亂沒有」。

易富賢表示，1976年周恩來去世，引發「四五天安門事件」，1989年胡耀邦的猝逝也成為「六四天安門事件」的導火線。由於這些歷史的記憶，一些人期待對李克強的悼念活動將點燃另一場政治運動，但中國的人口、經濟結構和政治心態已經截然不同了。

文章稱，15-29歲的青年最有生殖力和經濟活力，最有政治熱情，最具戰鬥力。15-29歲人口比率超過28%可稱為「青年潮」。

台灣和韓國的青年比率從1966年的25%上升到1980年代初的32%、31%的高峰。居民可支配收入占GDP的65%以上，民間力量活躍。經濟高速增長，民主熱情高漲，民運、學運此起彼伏，兩地在1987年完成政治轉型，中位年齡只有25歲、26歲。

1989年中國青年比率高達31%，中位年齡不到25歲，當年也發生了「六四事件」。但1989年新疆沒有青年潮，社會相對穩定。直到2009年新疆出現「青年潮」，青年比率達到32%，中位年齡不到26歲，當年就爆發了「七五事件」。

易富賢指出，幾十年來，一些中國知識分子和西方政治家「刻舟求劍」式地期望中國重現1989年那樣的民主運動。然而，事與願違。2022年11月抗議新冠清零政策的「白紙運動」也只是半月而止。

他認為，中國社會愈來愈僵化，原因很多，其中最重要的有三條：

一、1996年「青年潮」就已退潮，2023年中國青年比率只有17%，中位年齡超過42歲，2040將達到52歲；

二、中國居民可支配收入占GDP的比率從1983年的62%降至現在的43%（國際社會占60-70%），政府越來越大，社會散沙化；

三、中國政府杯弓蛇影，將一切「小亂」提高到政權安全的高度。

文章稱，「就像45歲以上的婦女難懷孕一樣，中位年齡超過40歲、青年比率低於20%的社會是很難實現政治轉型的。2019年200萬人參加的香港『反送中』運動以失敗而告終，部分是因為中位年齡超過44歲，青年比率不到16%，已進入『政治更年期』。」

易富賢表示，青年的下降本身就降低民主熱情，而缺乏挑戰權威精神的獨生子女一代，還需要更多考慮家庭安全，在政府和父母的引導下，成為 「小粉紅」。老人則安於現狀，獨生子女的父母還不得不依賴強大的政府提供安全、社保、醫保。

因此近年中國湧現出一批諸如「朝陽群眾」、「西城大媽」等擁護政府的群眾組織。易富賢形容，1989年的學生民運組織是「青春痘」，是可以孕育新生命的標誌；而「朝陽群眾」、 「西城大媽」等組織是「老年斑」。「青春痘不再，老年斑長在」。

易富賢指出，中國老齡化最嚴重的東北，最擁護政府，「東北的今天將是全國的明天」。即便中國真出現1990年代俄羅斯那種動盪，龐大的老人很快會擁戴一個普亭式的強人來穩定社會。人口減少和經濟衰退並不必然導致政治崩潰。藏族人口在8世紀就開始減少，但其政治制度還延續了1,000多年。

易富賢認為，人口結構決定了中國今後將是「小亂不斷，大亂沒有」。對中國政府來說，需要擔心的不是政權安全，而是老齡化和青年比率下降導致的社會僵化和活力喪失。因此中國當局應該有足夠的政治安全感，放鬆社會管控以增強社會經濟活力、提升生育率。

中國前總理李克強位於安徽定遠的祖屋前，近日也湧入大批民眾前往弔唁。（取材自微博）
中國前總理李克強位於安徽定遠的祖屋前，近日也湧入大批民眾前往弔唁。（取材自微博）

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