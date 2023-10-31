神舟16乘組返回地球 太空出差154天、景海鵬出艙喊爽

10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員景海鵬安全順利出艙。(新華社)

據中國載人航天工程辦公室消息，31日8時11分，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，三名航天員景海鵬、朱楊柱及桂海潮完成約5個月的太空 任務，現場醫監醫保人員確認三人身體健康狀況良好，神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功。首位出艙的景海鵬對鏡頭笑道：「這次到空間站出差感覺很爽。」

10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)

來源：CCTV

人民網報導指出，31日7時21分，北京 航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十六號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離，分離前，神舟十六號航天員乘組與神舟十七號航天員乘組交接工作，完成在軌工作經驗交流、上行物資及下行樣品轉移安裝等工作。

航天員用高清相機，完成以地球為背景的太空站組合體全景圖像拍攝。(央視影片截圖)

分離後，神舟十六號航天員手持高清相機，通過飛船繞飛完成以地球為背景的空間站組合體全景圖像拍攝。之後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。

神舟十六號載人飛船3名航天員正返回地球。(央視影片截圖)

報導指出，神舟十六號載人飛船2023年5月30日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙 對接形成組合體。作為首批執行空間站應用與發展階段載人飛行任務的航天員乘組，三名航天員在軌駐留154天，期間進行一次出艙活動，和中國空間站第四次太空授課活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，為空間站任務常態化實施奠定了基礎。

10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)

此次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的首次載人飛行任務，在航天員乘組和地面科研人員密切配合下，開展人因工程、航天醫學、生命生態、生物技術、材料科學、流體物理、航天技術等多項空間科學實（試）驗，在空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域取得重要進展，邁出了載人航天工程從建設向應用、從投入向產出轉變的重要一步。

紅星新聞報導，國際太空聯太空運輸委員會副主席楊宇光介紹，先前無論是神舟載人太空船、或天舟貨運太空船從太空站撤離，都有固定的路線。「這條路線上可以看到中國太空站很近的景象，也是很震撼的，但是不會看到全貌。」楊宇光說，此次神舟十六號返回艙與中國太空站分離後，先對太空站進行繞飛，可以從各個角度觀察拍攝中國太空站全貌，這是以往沒有過的。