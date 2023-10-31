我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

神舟16乘組返回地球 太空出差154天、景海鵬出艙喊爽

中國新聞組／北京31日電
10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員景海鵬安全順利出艙。(新華社)
10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員景海鵬安全順利出艙。(新華社)

據中國載人航天工程辦公室消息，31日8時11分，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，三名航天員景海鵬、朱楊柱及桂海潮完成約5個月的太空任務，現場醫監醫保人員確認三人身體健康狀況良好，神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功。首位出艙的景海鵬對鏡頭笑道：「這次到空間站出差感覺很爽。」

10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)
10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)

來源：CCTV

人民網報導指出，31日7時21分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十六號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離，分離前，神舟十六號航天員乘組與神舟十七號航天員乘組交接工作，完成在軌工作經驗交流、上行物資及下行樣品轉移安裝等工作。

航天員用高清相機，完成以地球為背景的太空站組合體全景圖像拍攝。(央視影片截圖)
航天員用高清相機，完成以地球為背景的太空站組合體全景圖像拍攝。(央視影片截圖)

分離後，神舟十六號航天員手持高清相機，通過飛船繞飛完成以地球為背景的空間站組合體全景圖像拍攝。之後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。

神舟十六號載人飛船3名航天員正返回地球。(央視影片截圖)
神舟十六號載人飛船3名航天員正返回地球。(央視影片截圖)

報導指出，神舟十六號載人飛船2023年5月30日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。作為首批執行空間站應用與發展階段載人飛行任務的航天員乘組，三名航天員在軌駐留154天，期間進行一次出艙活動，和中國空間站第四次太空授課活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，為空間站任務常態化實施奠定了基礎。

10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)
10月31日，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)

此次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的首次載人飛行任務，在航天員乘組和地面科研人員密切配合下，開展人因工程、航天醫學、生命生態、生物技術、材料科學、流體物理、航天技術等多項空間科學實（試）驗，在空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域取得重要進展，邁出了載人航天工程從建設向應用、從投入向產出轉變的重要一步。

紅星新聞報導，國際太空聯太空運輸委員會副主席楊宇光介紹，先前無論是神舟載人太空船、或天舟貨運太空船從太空站撤離，都有固定的路線。「這條路線上可以看到中國太空站很近的景象，也是很震撼的，但是不會看到全貌。」楊宇光說，此次神舟十六號返回艙與中國太空站分離後，先對太空站進行繞飛，可以從各個角度觀察拍攝中國太空站全貌，這是以往沒有過的。

太空 天和核心艙 北京

上一則

學者：北京放任 中國民間「反猶」言論盛行

下一則

恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機

延伸閱讀

蘋果發表新款筆電 配備3款更強大晶片 增加太空黑配色

蘋果發表新款筆電 配備3款更強大晶片 增加太空黑配色
在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例

在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例
中國載人太空船 20年送出32人次 成功率100％

中國載人太空船 20年送出32人次 成功率100％
中國神舟17號太空船升空 太空人創下平均年齡最小紀錄

中國神舟17號太空船升空 太空人創下平均年齡最小紀錄

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒