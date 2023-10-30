香山論壇開幕 張又俠強硬對台：反分裂 解放軍隊絕不手軟

張又俠在第十屆北京香山論壇開幕式致辭。（美聯社）

第十屆北京 香山論壇將今上午舉行開幕式，在中國國防部 長懸缺情況下，由中共中央軍委副主席張又俠，和另一位接任防長呼聲高的解放軍參謀長劉振立，共同接待各國防長。張又俠代表中方在開幕式上致辭談及台灣問題時強硬表態表示，台灣是中國核心利益中的核心，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，「中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。」

據環球網報導，張又俠在開幕式致辭表示，中方倡導要尊重彼此主權和領土完整，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視和照顧各國安全和平合理關切，不能把自己的意志強加於人，不能把自己的利益淩駕於人，不能把自己的安全建立在別人不安全之上，更不能在重大敏感問題上故意挑釁別國。

張又俠說，台灣是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會的普遍共識。無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。

北京香山論壇簡稱「香山論壇」，由隸屬解放軍的軍事科學學會主辦，被外界形容為中國版的「香格里拉論壇」。本屆論壇29至30日在北京國際會議中心舉行，主題為「共同安全、持久和平」，是近4年來首度舉行實體論壇。今年外界的焦點放在中美關係重啟對話、台海情勢和以巴衝擊、俄烏戰爭等國際熱點議題。

由於會前多位中國學者對美方不應踏「紅線」、「灰犀牛」提出警告，中美代表料將在論壇上進行軍事攻防。

前幾屆香山論壇，中方均由國防部長在開幕式發表主旨談話，但在前國務委員兼防長李尚福遭免職後，今年改由張又俠上陣，這是繼2015年的范長龍後，再次由身居中央政治局委員的軍委副主席出面演說。政治局委員和國務委員雖同屬「副國級」，但政治局委員在中共黨政級別上略高於國務委員。

香山論壇昨天歡迎晚宴座次安排，張又俠與參謀長劉振立一同宴請外賓，由軍事科學院長楊學軍主持，與會者包括越南國防部長潘文江等多國代表。但主桌上未見美國、俄羅斯軍方代表列席。不過，今天開幕式的現場，中方於張又俠的名牌旁，已提前準備好中國、俄羅斯國旗並列擺放，俄美兩國軍方是否在烏克蘭戰爭後同台，受到關注。

據中國國防部發布，張又俠昨天在北京和白俄羅斯 國防部長赫列寧舉行會談。白俄羅斯國防部稱，白中雙方正在制定雙邊軍事和技術合作發展「路線圖」。赫列寧稱，兩國是鐵桿朋友，新的挑戰決定了白俄需要與中國在軍事合作領域採取聯合措施。