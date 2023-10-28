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「破壁者李克強」舊文重新流傳 「人在幹，天在看」成最後吶喊

特派員李春
中國前總理李克強27日傳出去世消息。（路透）
中國前總理李克強27日傳出去世消息。（路透）

中國國務院前總理李克強過世消息傳出後，網上一片哀悼聲。有關李克強生前的報導、短片如潮湧來，用在前總理周恩來身後的「人民的好總理」，也被用在李克強身上。其中轉發最多的金句是：「以後再沒人告訴你月入（人民幣）1千元的人有6億了」。另一句著名的短語也頻現，那是李克強離任前去國務院部委告別時公開喊出：「人在幹，天在看」。

隨著李克強離去，昨日一篇關於李克強的舊文重新在網上廣為流傳，那是當年一份高發行量刊物「博客天下」封面文章，標題是「破壁者李克強」。

2014年12月27日，中國政府網全文轉發這篇長達1萬2000字的文章，顯示李克強本人對這篇文章甚為滿意，人們也因此將之作為李克強今天的身後定論。

「破壁者李克強」一文細數李克強就任總理以來的歷次講話，顯示他力主「簡政放權」、「合理區間」等市場經濟主張，「調結構、促改革、惠民生」是其講話的關鍵詞，「負面清單」、「責任清單」和「權力清單」等則是李克強的新主張。

文章未及提到的是，後來李克強的第二任期，更加的低調務實、忍辱負重、力撐經濟下行和疫情管控下的困局，又在中共20大前出人意料地主動轉身走下政治舞台。

李克強的驟逝令很多中國民眾傷心。回溯「破壁」之說，這出自達摩面壁修禪典故，在今天中國詞典中，「破壁」作為名詞，指的是那無可挽回的殘垣頽壁；作為動詞，則喻為打破現狀、有所作為。

民間最熟悉的，其實是周恩來青年時的詩：「面壁十年圖破壁，難酬蹈海亦英雄」。李克強滿意對他所作「破壁者」的評價，他身後人們也以「破壁者」來為其送行。

李總理的直言金句。(中國新聞組整理)
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