中國、不丹重啟邊界談判 推進落實「三步走」路線圖

中國與不丹10月23日至24日重啟為期兩天的邊界會談。（取材自不丹外交部官網）

中國與不丹 的邊界談判傳出重要進展。近日，不丹外相訪問北京 ，並將共同舉行暌違七年的「中不邊界會談」，也在期間罕見釋出建交的積極意願，中共外事辦主任兼外長王毅 呼籲雙方「盡快以法律形式將中不友好關係固定下來」。

據中國外交部官網發布的聯合新聞稿，10月23日至24日，第25輪中國不丹邊界會談在北京舉行。中方代表團由外交部副部長孫衛東率領，不方代表團由不丹外交大臣丹迪．多吉（Tandi Dorji）率領。雙方就邊界問題「深入討論」，並簽署「關於中不劃界勘界聯合技術小組職能的合作協定」。

聯合新聞稿還提到，雙方注意到2016年第24輪邊界會談以來雙方一系列中不邊界問題專家組會議取得的進展。「雙方團長讚賞專家組所做工作，同意鞏固這一積極勢頭」。同意繼續共同努力同步推進落實「三步走」路線圖的所有步驟。此外，雙方還就「加強雙邊關係」及共同關心的問題交換意見。

另外，王毅23日在北京會見丹迪．多吉時說，中國與不丹山水相連，傳統友誼深厚，「中不完成邊界談判並實現建交，完全符合不丹國家和民族的長遠和根本利益」。他強調中方願與不丹「相向而行，抓住歷史機遇，盡快完成這一重要進程，以法律形式將中不友好關係固定下來、發展下去」。

丹迪．多吉則表示，不丹堅定恪守一個中國原則，願同中國共同努力，爭取早日解決邊界問題，「推進建交政治進程」。

而中國國家副主席韓正也於24日會見丹迪．多吉，強調近年來雙方以重啟邊界談判為標誌，依託邊界談判機制，推動中不關係取得積極進展。中方將一如既往尊重不丹的獨立、主權和領土完整，願同不方加快推進中不劃界和建交進程。

不丹是唯一未與中國建交的鄰國，雙方1984年以來針對數百平方公里的爭議領土進行過多次談判，而此次雙方共同釋出「建交」的積極訊號，在過往幾次邊界會談的新聞稿當中，都屬於相當罕見的用語。

公開資料顯示，早前，中國與不丹邊界會談，止步於2016年8月的第24會談。