神舟十七號最年輕乘組征空 將出艙維修天宮

神舟十七號乘組，左起江新林、湯洪波、唐勝傑。(中新社)

中國載人航太 工程新聞發言人林西強25日發布，總指揮部將在10月26日11時14分發射載人太空船「神舟十七號」，搭載3名航天員湯洪波、唐勝傑、江新林，3人將在軌駐留約6個月。神舟十七號飛行乘組是當前中國最年輕的航天員乘組，其中指令長湯洪波成為「重返天宮」第一人，他將帶領兩名航天員完成太空站太陽翼出艙維修工作。

文匯報報導，林西強介紹，神舟十七號載人飛船發射入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙 前向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十七號航天員乘組將迎來天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船的來訪對接，計畫於明年4月左右返回東風著陸場。

林西強表示，當前太空碎片日益增多，長期運行航天器受到太空微小顆粒撞擊的情況在所難免，前期檢查發現中國天宮太空站太陽翼也多次受到太空微小顆粒的撞擊，造成輕微的損傷。此次任務將由神舟十七號航天員乘組，通過出艙活動進行艙外試驗性維修，林西強說，這是一項極具挑戰性的工作，預祝神舟十七號航天員乘組圓滿完成任務，將艙外活動的能力和水平提升到新的高度。

報導指出，神舟十七號任務的另一大看點，是48歲的湯洪波成為中國航天員「重返天宮」第一人。「過去兩年中，我時常夢回太空」，湯洪波在神舟十二號任務參與的是太空站的建造，而這次他將帶領團隊承擔起大量的科學實驗與技術試驗任務，真正的體現建站為應用的這個目標。

神州十七號乘組包括一名第二批太空人 和二名第三批太空人，是太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的乘組，34歲的唐勝傑和35歲江新林都是首次飛行。