阻中企掃貨 美輝達晶片禁令提前生效「連活路都不給」

美國對輝達的高階ＡＩ晶片出口中國的管制措施提前上路。（路透）

美國最新出口中國晶片 禁令取消原訂30天緩衝期，提前生效。根據AI 晶片龍頭輝達 （NVIDIA）最新申報的文件顯示，美國政府要求該公司旗下多款AI晶片若要銷售至中國，23日起都要事先取得許可才放行。這意味中國市場輝達AI晶片來源提前斷炊，震撼業界。

受相關消息衝擊，輝達、超微（AMD）25日早盤股價分別下跌約1%與近2%。

美國商務部先前公布最新出口中國晶片管制規定的生效時間，原為10月17日公布新規的30天後，也就是11月16日生效。不過，近期不少中企搶在新禁令生效前大力掃貨輝達晶片，讓輝達產品在中國市場價格大幅飆漲，以此次新增列入禁售中國的H800晶片為例，報價最多已翻漲一倍，從21萬元（人民幣，下同，約2萬8000美元）暴漲到最高40萬（約5萬4000美元）。

業界人士認為，美國提前讓禁令生效，似乎是意識到「給了緩衝期，反而讓中企更大力掃貨，並且大幅哄抬價格」。不過，緩衝期取消，等於「連條活路都不給」，中國當地AI相關企業受創最大，也提前為輝達關上開拓中國這AI商機龐大的市場大門。

日經新聞報導，輝達24日在依法揭露訊息的申報資料表示，23日收到華府通知，出口管制新規即日起生效，適用於該公司所有超過更新後處理器效能上限、以及以資料中心目的所設計或行銷的所有產品，包括A100、H100、L40S，以及先前專為中國市場推出的A800與H800等降規版AI晶片，都必須事先取得許可才能出口。

日經指出，超微（AMD）和英特爾（Intel）也供應AI晶片到中國，但尚未提出關於最新出口管制提前實施的申報文件或宣布。

路透報導，7月開始在中國銷售Gaudi 2晶片的英特爾，表示正在「檢視規範，並評估潛在影響」；超微則未回應相關報導。美國商務部則拒絕評論。

此外，新規定也影響輝達8月推出、為生成式AI技術設計的繪圖晶片L40S。輝達並未明確說明為何華府會提前晶片出口管制新規的生效時間，但預期授權要求時間提前，不會對近期的財務結果造成重大影響。

至於美國這次擴大對中國出口晶片的管制範圍，中國半導體媒體形容，這是「全方位無死角」的升級禁令。集微網報導指出，這次禁令美國建新藩籬，取消「互連頻寬」這一參數，增加「算力密度」指標，不僅輝達、英特爾、超微等新產品基本無法供應中國，最多是前兩代甚至前三代的產品才能出口，而中國國內AI晶片廠商的主流產品也將被一網打盡。

報導並指出，美國還對40多個國家出口的產品實施額外許可證要求，意味所有的中國公司無論是境內還是境外，都很難再拿到美國出口管制的晶片，同時，和中國在AI領域商業和研究合作的40多個國家購買的途徑也被通通鎖死。