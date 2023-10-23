涉嫌洩漏資訊？日媒：中拘留稀土貿易日企中國員工

日媒報導日本商社在華負責稀土金屬業務的1名中國職員，及中國企業1名員工今年3月被中國當局拘留，拘留原因不明。（路透）

日媒報導日本 商社在華負責稀土 金屬業務的1名中國職員，及中國企業1名員工今年3月被中國當局拘留，拘留原因不明。日媒推測恐跟中國加強管制稀土、2人涉嫌洩漏相關資訊有關。

日本經濟新聞報導，熟悉日中事務關係的人士22日透露了以上訊息。

日本1間商社在中國的法人的1名中國籍員工，以及可能跟這間日本商社有交易關係的中國國有企業的1名中國員工，今年3月分別在中國國內被拘留。

消息人士透露，被拘留的2人負責稀土金屬的交易等業務。

這間日本商社專門從事有色金屬貿易，業務範圍包含稀土、稀有金屬、有色金屬等，客戶包括日本的電子零件製造商。

而這間中國國有企業，似乎跟這間日本商社有交易關係，是從事資源開發、加工、販賣等的大公司。

隨著美國與中國對立加劇的同時，中國當局相當重視經濟安全保障，以及強化警戒間諜活動以及資訊外洩。

日本經濟新聞分析，這次的拘留事件曝光之後，外資對於中國市場的警戒不可避免地會升高。

中國今年已經發生多例突擊搜查外資公司及拘留員工事件，包括3月美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京 辦事處有員工被拘留，接著貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查，其後國際專業諮詢公司凱盛融英（Capvision）也遭突擊搜查。

另外，日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）一名日本員工3月被控涉嫌從事間諜活動，遭北京市國家安全局扣留，日前被中國相關部門正式逮捕。