中掀石墨戰欲脫鉤世界？ 業界：想太多、沒任何事實基礎

石墨是電動車電池關鍵成分。中國宣布自12月1日部分石墨出口需要許可證。（新華社）

中國商務部 昨宣布，為「維護國家安全和利益」，12月起加強管制電動車電池原料石墨部分類別製品。外媒引述學者分析稱這是中國對歐美貿易制裁所採取的反制措施，從長遠來看，等於是中國跟整個世界、產業鏈脫鉤。不過，中國產業界人士認為，商務部收緊石墨出口，類似中國的稀土 ，意在不能沒有節制的開發以及低價出口，沒有針對性，是外國媒體和學者想太多。

環球網報導，中國昨宣布對石墨相關物項進行出口管制，將高純度（純度>99.9%)、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等）正式納入出口管制清單，並於12月1日實施。

由於時值歐盟將對中國新能源汽車發起反補貼調查，以及美國進一步收緊對中國晶片產業的限制。在全球石墨產業中處於重要地位的中國此時收緊出口，被部分外媒認為是中國對歐美採取的一種反制措施。路透報導稱，這是北京 當局以「國家安全」為由試圖控制關鍵礦產供應，以維持中國全球製造業主導地位的舉動。

自由亞洲電台報引述華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員杜斯特伯格認為，中國對石墨、鎵和鍺等關鍵原料實施出口管制，無疑會大大加劇當前的貿易緊張局勢。「中國聲稱希望避免脫鉤，但這些限制都有助於其實現自給自足，並損害美國關鍵科技產業。」

美國德州聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，中國是想透過關鍵原料管制向世界示威，「（中國限制出口）短時間內會有一定影響，日本和南韓會比較痛苦。長遠等於說，中國跟整個世界、產業鏈脫鉤。」

中國以國家安全為名進一步限制優質石墨出口。( Getty Images)

不過環球網引述中國碳素產業協會名譽會長孫慶對此指出，他認為商務部此舉完全出於產業發展原因，沒有其他方面的考慮，外媒的關聯是沒有任何事實基礎的。因為早在2006年，國家部會就發布石墨類產品臨時出口管制，這次商務部是對以前的措施進行了有利於產業發展的調整。尤其高純度、高強度、高密度的「三高」人造石墨材料及製品可以用於軍事、航太用途，這就是商務部所說「根據維護國家安全的需要」的考量。