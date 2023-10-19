37歲智利總統「下飛機LOOK」火了 中國網友：遛彎大爺？

10月15日晚，出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的智利總統博里奇專機抵達北京，他背著雙手下飛機。(中新社)

「一帶一路 」高峰論壇在北京 召開，外界關注出席論壇的各國元首，其中，37歲的智利總統博里奇（Gabriel Boric）登長城、看故宮的影片在中國社群平台上火了。而其早前背著雙手下飛機的樣子，也受網友熱議，笑稱他「像遛彎的大爺」。

環球人物報導，這幾天，一個外國人登長城、看故宮的影片在網上廣泛流傳。「太震撼了！」望著眼前的長城，他時而一臉陶醉，時而興奮不已，還不停地發出感嘆：「能親身感受它，我感到十分驕傲。我們能從這一偉大文明中學到很多東西。」看完長城，他還去了北京故宮博物院。

據報導，這名外國人叫博里奇，是智利總統，此次抵華是受中國國家主席習近平 邀請出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並對中國進行國事訪問。

知道這名外國人的身分後，不少網友喊話，期待博里奇能幫忙把車厘子（櫻桃）的價格降下來。

10月15日晚，智利總統專機抵達北京。已是深秋的北京，夜裡稍顯寒冷，博里奇也穿上了一件看起來很暖的大衣。他背著雙手下飛機的樣子，看起來十分悠閒自在，被網友笑稱「像遛彎的大爺」。

然而，這位「大爺」卻是個不折不扣的「85後」。出生於1986年的博里奇，在35歲時當選智利總統，這也讓他自帶多個標籤：智利史上最年輕的總統、當今全球第二年輕的國家元首、智利史上獲得最多選票的總統…

博里奇的對手經常攻擊他過於年輕，缺乏從政經驗，說他衣著邋遢是「違反禮儀」。他對此回應：「我根本不在乎（外表）。我只希望人們透過我的工作表現來評價我，而不是時尚品味。」

為何30出頭的博里奇會深受選民喜愛？智利媒體分析稱，智利年輕一代就是欣賞博里奇這種「粗魯的真誠」。他能在公眾面前毫不避諱地談論自己有強迫症，還在精神病院待過一段時間，主動打破了公開討論自身心理問題的禁忌。

10月17日上午，習近平在人民大會堂同博里奇舉行會談。習近平指出，智利是第一個同新中國建交的南美國家，也是中拉共建「一帶一路」的先驅。

報導提到，智利是唯一一個連續三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇均由國家元首參加的拉丁美洲國家。

中國社會科學院拉丁美洲研究所拉丁美洲區域合作研究室副主任蘆思姮指出，在對華關係方面，智利不僅是最早表態支持「一帶一路」的拉丁美洲國家，歷屆政府多次表示希望充當拉丁美洲和亞洲之間的橋樑，在中拉共建「一帶一路」的合作機制中發揮聯通和組織作用。雖然博里奇上台適逢新冠疫情肆虐，影響兩國的往來頻率，但在其執政兩年半的時間裡，仍然高度注重發展與中國的關係。