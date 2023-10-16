一帶一路峰會 俄：習近平、普亭肯定會抽出時間單獨密談

普亭（右）訪中前夕，接受央視訪問，評價習近平是「世界公認的領導者」。（央視畫面截圖）

「一帶一路 」高峰論壇17日在北京登場，「習普會」是否舉行、以何種形式舉行備受矚目。對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，高峰論壇期間，普亭 和習近平 肯定會抽出時間進行單獨的祕密交談。另外，普亭在接受中媒專訪中肯定習提出「一帶一路」倡議，並稱「一帶一路」沒有一方強加於另一方。普亭還形容習近平是世界公認的領導者。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行。本月初，普亭表示，希望在該論壇上與習近平的會談將有助於加強俄中關係。

法廣網引述俄媒報導，佩斯科夫在「俄羅斯-1頻道」電視台的節目中說：「習主席將會有很多客人來拜訪他。雖然普亭總統將是主要客人。但我毫不懷疑他們會抽出時間進行面對面的祕密交談。」

佩斯科夫指出，俄羅斯和中國在國際事務中的作用日益增強，因此兩國領導人在北京舉行的會談將高度關注全球局勢。據報導，他在採訪中說，「它非常大，因為俄羅斯和中國都在國際事務中發揮著非常重要的作用，而且這種作用還在不斷增強。」

佩斯科夫並稱，「我們通過許多一體化進程和許多協會團結在一起，這些協會在國際社會眼中的吸引力與日俱增。這些聯盟包括已經佔世界GDP大多數和世界人口大多數的國家。」

另據本報系聯合報報導，普亭近日在莫斯科接受中國央視專訪。普亭稱，習近平是世界公認的領導者之一。習不是根據一時一勢來作決定的領導人，會對情勢進行分析評估，並著眼於未來做出長遠考慮。這就是真正的世界領袖與我們稱之為「臨時工」的人之間的差異。「臨時工」只來五分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。習近平是個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴。

普亭還表示，十年前，習近平提出共建「一帶一路」倡議恰逢其時，並已取得積極進展。該倡議沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會，在他看來，這就是「一帶一路」與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。