中促以巴和談 特使翟雋將訪中東

中國政府中東問題特使翟雋10月13日應約集體會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人。（取材自外交部網站）

據中國外交部網站14日訊息，中國政府中東問題特使翟雋13日應約集體會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人；翟雋表示，中國支持阿盟在巴勒斯坦 問題上扮演重要角色，中方願與阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，繼續做有關各方工作，翟雋並表示下周將訪問中東地區相關國家。

訊息指出，阿方介紹阿盟召開緊急外長會討論巴以局勢有關情況和立場，表示當前巴勒斯坦人道局勢十分嚴峻，以方有關行動違反國際法和國際人道法，國際社會有責任立即採取行動，推動重啟和談。

翟雋表示，王毅 外長指出四個要點，停火止戰、避免人道災難、推動衝突降級、聯合國 發揮應有作用。這些政策主張是基於中方在巴以問題上停火止暴、勸和促談、推動政治解決的一貫立場。翟雋說，下周他將訪問中東地區相關國家，同各方進一步加強協調，我們工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

阿方高度讚賞並感謝中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持正義立場，希望中方繼續發揮積極建設性作用。

翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇造成大量平民傷亡感到痛心，反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法。翟雋指出，當務之急是保持冷靜克制，保護平民，為緩解人道危機提供必要條件。國際社會應切實增強推動巴勒斯坦問題的迫切感，回到「兩國方案」的正確基礎上，實現巴以兩國和平共處。

翟雋表示，中國支持阿盟在巴勒斯坦問題上扮演重要角色。下階段，中方願與阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，繼續做有關各方工作，為中東和平進程重回正軌不懈努力。中國將繼續向巴方提供人道援助，幫助緩解巴勒斯坦人民面臨的人道危機。