被擄中以混血女生日 父母崩潰「撕心裂肺」 盼中國人幫幫忙

遭哈瑪斯擄走的中以混血女孩的父母近日接受鳳凰衛視訪問。(視頻截圖)

中以混血女孩(母親是華裔 )遭哈瑪斯 武裝分子擄走的視頻受矚，女孩的父母接受鳳凰衛視訪問，稱看到女兒被綁自己猶如「撕心裂肺」，希望她平安回家，並期盼「通過中國人的幫助，向她傳達我們的愛。」

以色列 一場戶外音樂節7日遭哈瑪斯武裝襲擊。25歲中以混血女孩諾娃與男友同時被哈瑪斯武裝分子帶走的影片在社交平台廣泛流傳，兩人至今下落不明。

諾娃的父母10日在以色列的家中向鳳凰衛視講述這幾天的遭遇，諾娃的父親幾度情緒崩潰。

諾娃的父親說，有人給他看視頻，「我一看到視頻就確定那是我的女兒。對於一個父親來說，看到自己唯一的女兒被綁架並帶到加沙地帶，我無法用言語來表達我當時的感受。這種感覺令人撕心裂肺。」

諾娃是家中獨生女，母親說女兒失聯後，很多在中國的朋友也通過社交媒體上的視頻認出了女兒。「有些人認識我的女兒，因為她去過中國好幾次了。」

據報導，諾娃的父母回憶，在音樂節前一天，一家人還一起吃了晚飯。諾娃的父親說：「諾娃向我借車，她問我能不能開去遠一點的地方，我說沒問題，沒有阻止她。我們也不知道她要去音樂節，我覺得她媽媽（如果知道）的話，不會允許她去那裡的。」

和諾娃失聯已超過96個小時，目前他們仍然沒有女兒的任何消息。當下，他們只希望外界能全力幫助他們救出女兒。

諾娃的母親表示，很擔心她的安全問題，「她是個女孩子，就更加擔心了」「我希望她能堅強，告訴她，我們在家裡等著她。」

諾娃的父親則透露，「10月12日，諾娃就要過26歲生日了。我希望有人能替我向她說一聲『生日快樂』，這對我來說意味著一切。如果有人可以祝福她，我不知道該如何感謝。如果能通過中國人的幫助，向她傳達我們的愛，謝謝，這就是我要說的。」