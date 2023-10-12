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習近平最重要「主場外交」 帶路峰會17日登場 普亭料出席

中國新聞組／北京12日電
第三屆「一帶一路」高峰論壇於本月17日至18日在北京舉行。圖為2019年中國領導人習近平出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。(美聯社)
第三屆「一帶一路」高峰論壇於本月17日至18日在北京舉行。圖為2019年中國領導人習近平出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。(美聯社)

中國外交部宣布，第三屆「一帶一路」高峰論壇於本月17日至18日在北京舉行，預計將是今年中國最重要一場「主場外交」活動，中方將大撒英雄帖，習近平也將發表演講。目前已有130多國、30多個國際組織代表確認與會。俄羅斯總統普亭料將出席，他與習近平的會面，以及「一帶一路」引發的債務問題等將是關注焦點。

今年是國家主席近平提出「一帶一路」倡議10周年，外媒關注目前陷於俄烏戰爭之中的普亭是否與會，對此，中國外交部發言人汪文斌昨天僅說，「我們會適時發布消息」。俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫昨表示，普亭訪華日期已經確定，克里姆林宮將在適當的時候通知日期。

不過，分析人士指出，此次峰會主題為「高品質共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」，「習普會」若能順利舉行，北京如何在中俄與中美關係中尋找平衡點將是焦點之一。

普亭曾在2017、2019年出席第一、二屆一帶一路高峰論壇，在上月會見訪俄的中國外長王毅時也曾表示已接受中方邀請。克里姆林宮7月曾表示，應去年3月訪問莫斯科的習近平邀請，普亭計畫在10月份舉行的「一帶一路」高峰論壇期間訪問中國，並與習近平商討雙邊經貿合作，就世界局勢交換意見。另俄外長拉夫羅夫將於16到18日訪華，與王毅會談並參與高峰論壇。

另包括塞爾維亞總統武契奇表示將帶領多位部長訪華，巴基斯坦看守總理卡卡爾說會以「最高規格」出席，匈牙利總理奧班、泰國首相賽塔、烏茲別克總統米爾濟約耶夫等也將與會。

至於G7國家中唯一與中國簽署備忘錄的義大利，自由亞洲電台報導認為，由於其新任總理梅洛尼對「一帶一路」持懷疑態度，並慎重考慮退出，應不會出席此次峰會。

報導引述旅美時事評論員唐靖遠預測：「中方這次一帶一路規格會比較高，大撒英雄帖，要把它作成疫情開放以來最大主場外交。」他認為，中共自知經濟狀況非常差，房地產爆跌，「他（習近平）透過粉飾太平或什麼辦法，利用這一場合秀一秀，向國際展示中國經濟沒有那麼差，穩中向好」。

為配合「一帶一路」論壇舉行，北京已通告15日至20日，全面禁止運載危險化學品車輛在行政區域內道路行駛。

一帶一路 普亭 習近平

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