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WSJ：中芯被列入多項黑名單 在美業務仍然紅火

中國新聞組／北京7日電
中芯國際今年第1季營收11.04億美元，年增22%；淨利1.59億美元，年增147.6%。(取材自澎湃新聞)
中芯國際今年第1季營收11.04億美元，年增22%；淨利1.59億美元，年增147.6%。(取材自澎湃新聞)

中國中芯國際在美國不止被列入一個黑名單，美國國防部、商務部、財政部都對其下禁令。但是，據華爾街日報報導，這家中國最大的半導體製造商與美國的業務往來仍很紅火。而美國半導體設計商和設備製造商也認為，與中芯國際等中國企業做生意有助於提高利潤，使他們能夠投資於深層次的發展。

法廣網引述華爾街日報報導，中芯國際被美國國防部列入中國涉軍企名單、被美國商務部列入實體清單，被美國財政部列入美國投資者不的交易的股票名單。

但是，將一家公司列入黑名單並不意味著禁止美國企業與該公司做交易，只不過美國企業要向美國商務部申請許可證，才能向列入黑名單的實體銷售產品。

去年，中芯國際從雇傭該公司生產芯片的美國半導體設計公司獲得了創紀錄的15億美元收入，今年5月，中芯國際在加州爾灣的辦事處開張，成群結隊的美國半導體行業高管來到現場慶賀。

一些美國國會議員認為美國目前的限制措施漏洞百出，他們認為讓中芯國際獲得美國的技術、知識和資金，形同美國幫助中芯獲得尖端能力，以及生產中國軍方可能用來對抗美國及其盟友的芯片(晶片)。

但是拜登政府反駁說，美國的上述限制已經使得中芯國際無法獲得領先技術，美國應該在國家安全和允許其他生意不受阻礙之間取得平衡。

不過，最近讓美方受到震動的是，被美國列入黑名單的華為發布了一款採用了先進的7奈米芯片的新智能手機，這是否意味著華為突破了美國的封鎖？有業內分析人士稱華為採用的是中芯國際生產的先進製程芯片。

華爾街日報指出，美國眾議院四個委員會的共和黨負責人指責商務部沒有堵住限制措施漏洞，敦促對中芯國際和華為實施全面封鎖措施。

據了解，美國半導體設計商和設備製造商長期以來一直表示，與中芯國際等中國企業做生意有助於提高利潤，使他們能夠投資於深層次的發展。這些公司還表示，他們不會向中芯國際出售最先進設備，也不依靠中芯國際來執行最尖端的設計，故此不會損害美國國家安全。

商務部 華為 華爾街

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