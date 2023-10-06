法媒：2中企賣衛星給瓦格納 情報為兵變助力

俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津日前下葬聖彼德堡，墓上擺出其生前相片。(歐新社)

根據外媒見過的合約，俄羅斯 傭兵組織瓦格納 集團去年與一家中國企業簽約採購2枚人造衛星，並利用這些衛星影像提供的情報，來協助其尋求推進俄國對烏克蘭 的侵略行動。

中央社引述法媒報導，這份合約於去年11月15日簽署，此時俄羅斯全面侵略烏克蘭已半年多。在這場戰爭中，瓦格納集團（Wagner Group）在創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）的帶領下，在戰場上扮演關鍵角色。

一名歐洲安全消息人士告訴法新社，瓦格納集團因此能夠取得的衛星影像，還用於協助其在非洲的作戰，甚至瓦格納今年6月失敗的兵變時也派上用場。

根據法媒見到以英文和俄文撰寫的合約，北京昀澤科技公司出售2枚高解析度觀測衛星給Nika-Frut公司。Nika-Frut當時屬於普里格津商業帝國的一部分，2枚衛星則來自中國太空業巨擘長光衛星技術公司。

這份合約的價格超過3000萬美元，包含衛星本身和額外服務費用。

要求匿名的歐洲安全消息人士表示，合約內容還包括隨需求提供衛星影像，瓦格納因此能夠獲得在烏克蘭和集團傭兵在非洲一些活躍地區的衛星畫面，包括在利比亞、蘇丹、中非和馬利。

根據這名消息人士，瓦格納今年5月底還下訂俄羅斯境內的衛星影像，拍攝從烏克蘭邊界通往首都莫斯科的道路沿線一帶。瓦格納部隊6月底短暫兵變時正是奪下這條道路。

但採購合約中並未提到這項交易，法媒也無法獨立證實相關影像是否有被提供。