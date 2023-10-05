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曼谷槍擊案中客1死1傷驚動高層 總理、泰王都發聲了

中國新聞組／北京5日電
泰國曼谷暹羅百麗宮發生槍擊死傷慘案，遊客在購物中心外點燃蠟燭悼念。（路透）
泰國曼谷暹羅百麗宮發生槍擊死傷慘案，遊客在購物中心外點燃蠟燭悼念。（路透）

泰國政府最近對中國遊客實施為期5個月的免簽政策，希望能吸引更多中國遊客。但曼谷暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生槍擊案，造成中國公民一死一傷，驚動泰國高層。總理賽塔親赴醫院看望受傷的中國公民，泰國瓦吉拉隆功國王、素提達王后也派代表到院慰問。目前中國遊客赴東南亞旅遊熱度尚未恢復至疫前，槍擊事件恐再挫旅遊信心。

來源：BBC中文

文匯報報導，泰國曼谷暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日下午發生槍擊事件，造成2人死亡、5人受傷；中國駐泰國大使館證實，其中1名死者、1名傷者為中國公民。中國駐泰使館迅速啟動應急機制，第一時間派員趕赴案件現場了解情況並赴醫院看望傷員。目前被害人身分已查明，傷者已送醫，狀況穩定。

總理賽塔表示要為來泰中國公民提供可靠安全環境。（新華社）
總理賽塔表示要為來泰中國公民提供可靠安全環境。（新華社）

泰國總理賽塔也親赴醫院看望中國受傷人員。賽塔和泰國副總理兼外長班比還分別致電中國駐泰國大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

泰國瓦吉拉隆功國王、素提達王后派代表到朱拉隆功醫院慰問槍擊事件中受傷的中國公民，並贈送鮮花及慰問品，正在醫院探望傷者的中國駐泰國大使韓志強接待國王王后代表。

BBC中文網報導，泰國日前宣布將中國列入階段性免簽名單，實施期間為9月25日至明年2月29日，為的就是搶攻中國十一長假旅遊市場熱度；泰國一直是中國遊客出境旅遊國家熱門選擇，旅遊業者也對此寄予厚望。但在旅遊旺季發生這起重大治安事件，恐直接衝擊泰國旅遊業復甦的節奏。

身在曼谷的旅遊業者羅先生指出，泰國政府在疫情後積極招攬中國遊客，但中國黃金周到訪泰國的中國遊客人數遠不及預期，「經歷昨天的事件，我覺得會更雪上加霜」。

這起槍擊案發生在中國黃金周，加上有中國公民死傷，引發網民廣泛關注。有微博用戶表示「哪裡都不如中國安全，起碼沒有槍擊案」、「黑槍交易輕而易舉，這樣的泰國如何保證遊客的安全？」

泰國 槍擊 東南亞

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