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中國科考隊 首登頂世界第6高峰 「科考登山」進入常態化

記者謝守真／綜合報導
中國18名科考隊員1日成功登頂世界第六高峰卓奧友峰，開展極高海拔自動氣象站架設、峰頂冰雪測厚、冰芯鑽取及雪冰樣品採集等多項科考任務。圖為科考隊員在衝頂過程中。（新華社）
中國18名科考隊員1日成功登頂世界第六高峰卓奧友峰，開展極高海拔自動氣象站架設、峰頂冰雪測厚、冰芯鑽取及雪冰樣品採集等多項科考任務。圖為科考隊員在衝頂過程中。（新華社）

中國科考隊又有新突破，新華社指出，10月1日9時15分許，中國18名科考隊員成功登頂卓奧友峰，此次亦為中國科考團隊首次登頂珠穆朗瑪峰以外超過海拔8000公尺的高峰。

卓奧友峰又譯橋烏雅峰，位於喜馬拉雅山脈中段珠穆朗瑪峰西北29公里處，為中國與尼泊爾的界山，海拔8201公尺，居於世界第六高峰。其山體常年積雪，氣候與珠穆朗瑪峰相似。

報導提到，本次中國科考隊將完成在封頂執行多項極高海拔任務，如自動氣象站架設和冰雪測厚、獲取峰頂冰芯與岩石樣品、採集極高海拔梯度雪冰與岩石樣品、觀測冰川退縮對冰緣生態系統及其碳源匯過程影響關鍵數據，以及收集極高海拔人體健康動態調查樣品和數據。

第二次青藏高原綜合科學考察研究卓奧友峰科考現場總指揮安寶晟透露，此次科考總共有來自中國4支科考分隊12個科考小組及1個保障支撐小組的120多位科考隊員參加。

另，中國科學院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟說明，卓奧友峰地區的西風—季風協同作用比珠峰地區更劇烈，卓奧友峰是所有海拔8000公尺以上高峰中，峰頂冰雪厚度最厚的山峰，保存著潛在最豐富的極高海拔氣候變化檔案。

姚檀棟並表示，卓奧友峰地區的加布拉冰川是研究冰川退縮對冰緣生態系統結構和功能變化，及其碳源、碳匯過程影響的最佳區域。不僅如此，他認為，該地區更是開展極高海拔人體健康動態調查的理想區域，因此卓奧友峰極高海拔綜合科考具有重要的科學意義。

據了解，2022年和2023年，中國連續兩年成功實施「巔峰使命」珠峰科考。此次卓奧友峰科考也象徵著中國具備展開極高海拔綜合科學考察的體系化能力，且「科考登山」任務亦進入常態化模式。

「以前作為登山運動員來說，只管登山。現在身分轉變為科考隊員，完成科考任務才是我們的第一目標。」卓奧友峰科考登頂隊隊長、中國科學院在讀博士研究生德慶歐珠說。

圖為18名科考登頂隊員在完成科考任務之後，在世界第六高峰卓奧友峰峰頂展示了五星紅...
圖為18名科考登頂隊員在完成科考任務之後，在世界第六高峰卓奧友峰峰頂展示了五星紅旗等。（新華社）

來源：CCTV中文国际

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