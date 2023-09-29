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去年與妻離婚、破產前為兒信託23億… 許家印早有準備？

中國新聞組／北京29日電
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)
恒大主席許家印被證實，因涉違法犯罪被捕，恒大金融帝國恐面臨瓦解。(路透)

恒大債務風暴席捲，許家印個人身價也大幅縮水，許家印對此似乎「未雨綢繆、早有準備」；他與妻子丁玉梅在2022年離婚，並被外界解讀為分割財產，鳯凰網報導，許家印的兒子也在申報恒大財產破產前，得到23億元的單一家庭信託基金，被稱為是許家印給兒子的「富二代保護計畫」。

今年3月公布的「2023胡潤全球富豪榜」顯示，許家印身家200億元，全球排行第1100名，較去年下降712名，較兩年前縮水超過90%。據21世紀經濟報導指出，一名公司治理領域的資深觀察人士指出，許家印先前在2021年公開高調宣稱「不許一個人躺平」、「我可以一無所有」等口號以欺騙債權人，一邊卻已經與丁玉梅進行「靜默式的技術性離婚」。

由於恒大集團透過「小紅籌」架構在香港上市的的協議安排，此前恒大集團累計分紅的人民幣900億中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到了其中的大部分分紅，並在出險前後轉移到境外，而通過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋裡。

而許家印為兒子整的23億信託基金，約定只能存銀行定期，只能分利息部分，假若許家印的孩子做生意虧損，要債的只能拿走利息部分，本金依然安全，許家印的孫子依然可以繼承本金。

至於恒大集團錢去哪了，始終是各界關注焦點；報導指出，恒大幾乎年年大比率分紅，2009年至2021年6月，恒大集團累計淨利1733.88億元，分紅總額接近700億元，從持股比率來看，分紅大部分被許家印及其重要股東「朋友們」揣進口袋，這部分金額接近540億元。

恒大集團 破產 香港

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