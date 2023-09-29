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日經再曝：北戴河3派元老施壓 習反擊拔「紅二代」鄧樸方

中國新聞組／北京29日電
中共總書記習近平在建政74周年招待會上向台下的各級官員「敬一杯」。（Getty Images）
中共總書記習近平在建政74周年招待會上向台下的各級官員「敬一杯」。（Getty Images）

日經亞洲報導，今年8月參加北戴河會議的三名中共元老，其中一人是張德江，他與中共前領導人鄧小平長子鄧樸方關係密切，同時張的盟友俞正聲也與鄧家交情深厚。綜合系列報導，當時有三派主要中共元老勢力向總書記習近平施壓。

日經亞洲（Nikkei Asia）社論撰稿人中澤克二先前二度撰文，指參加今年8月北戴河會議的中共元老中，包括已故前中共總書記江澤民的最親近幕僚之一、前國家副主席曾慶紅，以及前中共中央軍委副主席遲浩田，二人分別被視為「江系」及「軍系」代表。至於張德江，則被視為替「紅二代」發聲。

當時的文章提到，習近平在會議上，因為國家方向問題遭到中共元老們斥責，而共軍元老也對他整肅解放軍不滿。中澤克二28日再度在日經亞洲撰文，指第三名出席北戴河會議的中共元老，是76歲的張德江。

文章表示，據熟知中國內部情況的消息人士說，張德江與曾慶紅及遲浩田不同，張德江在習近平第一個總書記任期擔任中共中央政治局常委，也曾擔任全國人大常委會委員長，在早期支持習近平，是繼習近平和時任國務院總理李克強後的中共黨內第三號人物。

但文章形容，一個習近平難以忽略的事實，是張德江與鄧樸方及俞正聲關係密切。

今年79歲的鄧樸方是鄧小平的長子，在文化大革命期間被紅衛兵迫害，從此下肢癱瘓。鄧樸方於1980年代創立中國殘疾人聯合會，掌控殘聯30多年。

在今年北戴河會議後，9月19日在人民大堂會召開的中國殘疾人聯合會全國代表大會上，鄧樸方卸任中國殘疾人聯合會名譽主席，由習近平的親信接任。

在北京有傳言稱，鄧樸方是在習近平政權的連番壓力下，被迫離開殘聯，顯示習近平在北戴河會議上受到元老的嚴厲建議後，作出反擊。

張德江的盟友、78歲的俞正聲是紅二代，與鄧小平家族有深厚友誼，他今年沒有參加北戴河會議，部分原因是他與鄧家關係密切，這令習近平有高度戒心。

文章表示，目前尚不清楚習近平是否藉由鄧樸方淡出殘聯及整肅解放軍，以遏制具影響力的紅二代及軍隊。這場政治角力的初步結果，將顯示在10月可能舉行的中共20屆中央委員會第三次全體會議。

習近平 中共 解放軍

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