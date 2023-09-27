美再制裁11實體 中堅決反對 回嗆美濫用單邊制裁

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅26日在北京會見美國前財政部長鮑爾森一行。（新華社）

美國宣布對十家中國實體和一名個人實施新的貿易限制，指控其中一些公司為伊朗、俄羅斯 入侵烏克蘭戰爭提供無人機零組件。對此，中國商務部 26日表達堅決反對，稱美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」；將採取必要措施維護自身合法權益。

美國商務部周一針對來自中國、俄羅斯和其他國家的28家企業實施出口限制。據華爾街日報報導，美國商務部表示，此次被列入出口黑名單的企業包括九家涉嫌違反現行出口管制的公司，這些公司曾向一家俄羅斯企業供應零部件，用於為俄羅斯情報機構製造無人駕駛飛行器。

美國企業被禁止向黑名單上的實體出售產品，除非出口商獲得美國政府的許可。

美國商務部長雷蒙多上周表示，目前已有700多家中國企業被列入出口管制名單，其中超過三分之一是在拜登政府期間加入的。雷蒙多早前並敦促國會，為商務部下屬負責監督出口管制的工業和安全局提供更多資金。她說：「國家安全越來越關係到技術和保持我們對中國的優勢。」

對於美國新一波制裁措施，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示譴責，並呼籲美國停止以軍事相關問題為藉口，將經貿科技問題政治化、工具化和武器化，停止濫用實體清單等出口管制工具來打壓中國企業。

中國商務部則表示，注意到美方以所謂涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」，中方對此堅決反對。

中國商務部稱，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益，要求美方立即停止對中國企業和個人的無理打壓。

另外，據中國外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅26日在北京會見美國前財政部長鮑爾 森一行。王毅表示，中美關係陷入低谷不符合兩國人民利益，希望美方對華政策重回理性務實軌道，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。

鮑爾森曾任投資銀行高盛集團主席，並於2006年至2009年小布希任內擔任美國財政部長。高盛在鮑爾森領導下，曾取得中國石油、中國平安保險、中國銀行等多家中國企業海外上市案。

鮑爾森對中國極為友好，包括前中國總理溫家寶、李克強等人都曾公開稱他為「中國的老朋友」。王毅在會面中也讚賞鮑爾森長期致力於促進中美關係發展，讚許他「秉持客觀、理性態度，發出積極、務實聲音」，希望鮑爾森及基金會為中美關係轉圈繼續發揮建設性作用。