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防AI科技風險 季辛吉：中國官方有較強大監管能力

記者黃雅慧／綜合報導
美國前國務卿季辛吉23日在2023第五屆外灘金融峰會上表示，有信心中美在AI治理會繼續合作。(取材自外灘金融峰會)
美國前國務卿季辛吉23日在2023第五屆外灘金融峰會上表示，有信心中美在AI治理會繼續合作。(取材自外灘金融峰會)

美國前國務卿季辛吉23日在2023第五屆外灘金融峰會上表示，在發展人工智慧(AI)過程中，一定要防止智慧技術構成相關科技風險，中美兩國應該更多地進行對話，以確保人工智慧技術能更好地協調、協同。

剛過百歲的季辛吉在峰會上透過視訊指出，需要認識到人工智慧時代全球治理體系的複雜性。中國對這樣的全球治理項目，官方有較強大監管能力。

季辛吉說，人工智慧未來可能會在軍事上發揮作用，因此必須制定相關的標準。「在一定程度上，我只能告訴你美方想達到的目的，我認為美國政府會支持，而且現在已經在支持人工智慧時代全球治理體系的建設。」

他表示，中美須基於信任合作，同時不應讓任何一方處在更有利地位。這對中美雙方皆適用。該目的必須與人類命運掛鉤，因為新技術如果被用於破壞性活動，會給人類帶來巨大危險，所以必須定義安全的邊界。

他並表示，「現在，我認為我們已經開始了這個努力，這是我認為的美國的目的，因為我知道美國政府高層官員都是這麼想的，而且我有信心，美國政府也會這樣做。從中方這邊我也獲得了積極的回應。所以我預計，中美雙方在人工智慧方面治理的合作會繼續展開。」

另據美國之音報導，英國將在11月舉行全球人工智慧峰會，並向中國發出正式邀請函，儘管歐盟對於參與這個峰會仍持猶豫態度，這在專家和政策制定者中引發有關科技合作與安全問題的爭議。中國、歐盟和英國對於AI用法和監管以及對於參與峰會的態度有很大的不同。人們擔心這些不同之處可能對於即將舉行的AI高峰會能否達到全球合作的目的產生負面影響。

人工智慧 AI 歐盟

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