我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

覃海洋、楊力維任亞運旗手 韓旭竟因長太高「缺伴」落選

中國新聞組／北京23日電
覃海洋、楊力維將擔任杭州亞運開幕式中國體育代表團旗手。(新華社)
覃海洋、楊力維將擔任杭州亞運開幕式中國體育代表團旗手。(新華社)

杭州亞運會中國體育代表團22日宣布將由游泳運動員覃海洋和籃球運動員楊力維擔任杭州亞運會開幕式中國體育代表團旗手。此前呼聲很高的女籃球員韓旭因為2米11的身高找不到相匹配的男旗手，因此錯失亞運旗手殊榮。

來源：中國新聞社

文匯報報導，1999年出生的覃海洋，在今年游泳世錦賽上收穫4枚金牌，其中包攬蛙泳3金，尤其是在男子200米蛙泳決賽中以打破世界紀錄的成績奪金，成就史無前例的單屆世錦賽蛙泳「三冠王」。

對於游泳運動員第一次擔任亞運會中國體育代表團開幕式旗手之事，覃海洋表示，「感謝大家的幫助和肯定。這不只是我的驕傲，更是中國游泳隊的榮譽。」

1995年出生的楊力維是作為中國女籃的隊長，今年7月結束的女籃亞洲盃比賽上，中國女籃戰勝強大的日本女籃，時隔12年再次奪得亞錦賽冠軍。楊力維表示，這一殊榮不是代表個人，而是對中國女籃的認可，是屬於中國籃球的榮譽。

不過，不過女籃隊中更具代表性的，是WNBA紐約自由人隊的韓旭，她也在今年亞洲盃拿下MVP。

直播吧報導，資深媒體人付政浩發文透露了女籃球員韓旭無緣開幕式旗手的原因。

據他了解，中國籃協上報的旗手候選人是韓旭，但因為從東京奧運開始，IOC倡導各代表團開幕式都要使用一男一女兩名旗手，這就是涉及到了男女旗手身高必須匹配的問題。如果用身高2米11的韓旭當旗手，那麼幾乎很難找到跟她身高相匹配的男旗手，所以韓旭遺憾錯失了亞運旗手殊榮

消息傳出，網民不滿的說「為什麼非要匹配」、「找對象還是找旗手」、「原來梅西在這，也舉不了旗啊」 、「因男籃沒人配當旗手，所以韓旭遺憾錯失亞運旗手」。

本次杭州亞運會中國體育代表團總人數為1329人，其中運動員886人，包括36名奧運冠軍。

女籃球員韓旭身高錯失亞運旗手殊榮。(取材自直播吧)
女籃球員韓旭身高錯失亞運旗手殊榮。(取材自直播吧)

運動員 杭州亞運 東京奧運

上一則

杭州亞運登場 習近平：有信心、有能力辦好中國特色盛會

延伸閱讀

規模最大亞運 國際奧委會主席巴赫讚杭州：樹立新標桿

規模最大亞運 國際奧委會主席巴赫讚杭州：樹立新標桿
疑因中印主權爭議 3位印度選手參加杭州亞運受阻

疑因中印主權爭議 3位印度選手參加杭州亞運受阻
韓旭長太高無緣杭州亞運掌旗官 網罵：找對象還找旗手

韓旭長太高無緣杭州亞運掌旗官 網罵：找對象還找旗手
積極改善中韓關係 韓媒：韓總理將與習近平在杭州會談

積極改善中韓關係 韓媒：韓總理將與習近平在杭州會談

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣