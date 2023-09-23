覃海洋、楊力維任亞運旗手 韓旭竟因長太高「缺伴」落選

覃海洋、楊力維將擔任杭州亞運開幕式中國體育代表團旗手。(新華社)

杭州亞運 會中國體育代表團22日宣布將由游泳運動員 覃海洋和籃球運動員楊力維擔任杭州亞運會開幕式中國體育代表團旗手。此前呼聲很高的女籃球員韓旭因為2米11的身高找不到相匹配的男旗手，因此錯失亞運旗手殊榮。

來源：中國新聞社

文匯報報導，1999年出生的覃海洋，在今年游泳世錦賽上收穫4枚金牌，其中包攬蛙泳3金，尤其是在男子200米蛙泳決賽中以打破世界紀錄的成績奪金，成就史無前例的單屆世錦賽蛙泳「三冠王」。

對於游泳運動員第一次擔任亞運會中國體育代表團開幕式旗手之事，覃海洋表示，「感謝大家的幫助和肯定。這不只是我的驕傲，更是中國游泳隊的榮譽。」

1995年出生的楊力維是作為中國女籃的隊長，今年7月結束的女籃亞洲盃比賽上，中國女籃戰勝強大的日本女籃，時隔12年再次奪得亞錦賽冠軍。楊力維表示，這一殊榮不是代表個人，而是對中國女籃的認可，是屬於中國籃球的榮譽。

不過，不過女籃隊中更具代表性的，是WNBA紐約自由人隊的韓旭，她也在今年亞洲盃拿下MVP。

直播吧報導，資深媒體人付政浩發文透露了女籃球員韓旭無緣開幕式旗手的原因。

據他了解，中國籃協上報的旗手候選人是韓旭，但因為從東京奧運 開始，IOC倡導各代表團開幕式都要使用一男一女兩名旗手，這就是涉及到了男女旗手身高必須匹配的問題。如果用身高2米11的韓旭當旗手，那麼幾乎很難找到跟她身高相匹配的男旗手，所以韓旭遺憾錯失了亞運旗手殊榮

消息傳出，網民不滿的說「為什麼非要匹配」、「找對象還是找旗手」、「原來梅西在這，也舉不了旗啊」 、「因男籃沒人配當旗手，所以韓旭遺憾錯失亞運旗手」。

本次杭州亞運會中國體育代表團總人數為1329人，其中運動員886人，包括36名奧運冠軍。