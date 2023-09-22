我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

擺脫西方孤立 敘利亞總統亞運訪中會習

中國新聞組／北京22日電
時隔十九年，敘利亞總統阿塞德（右）再訪中國，將出席杭州亞運開幕式，並與國家主席習近平舉行會談。（新華社）
時隔十九年，敘利亞總統阿塞德（右）再訪中國，將出席杭州亞運開幕式，並與國家主席習近平舉行會談。（新華社）

中國外交部21日宣布，國家主席習近平將於9月22至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，同時為赴中出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。值得注意的是，開幕式外賓之一的敘利亞總統阿塞德，時隔19年再度訪中，將與習近平舉行雙邊峰會。外界認為這是敘利亞在遭受西方制裁孤立後，重返國際舞台的重要一步。

因疫情延賽一年的杭州亞運將於23日登場，外交部發言人華春瑩宣布，將赴杭州參加開幕式的外國領導人包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統阿塞德、科威特王儲麥沙、尼泊爾總理達哈爾、東帝汶總理古斯茂、南韓總理韓悳洙、馬來西亞國會下議院議長阿布都。汶萊、卡達、約旦、泰國和吉爾吉斯則派代表出席。

阿塞德昨已飛抵杭州蕭山國際機場，他上次訪問中國是在2004年。阿塞德此行攜夫人並率領高級代表團訪中，成員包括敘國外交部長、經濟和外貿部長、總統事務部長等。

外交部發言人毛寧昨表示，中敘有著深厚友誼，習近平將與阿塞德就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。相信阿塞德此訪將深化兩國的政治互信和各領域合作。

德國之聲報導，阿塞德此次訪問中國之所以引人注意，一個重要的原因就是自2011年敘利亞內戰爆發後，他受到美國、歐洲、澳洲、加拿大和瑞士等西方國家的制裁，外交上處於孤立地位，僅訪問過俄羅斯和本地區的伊朗、阿聯酋、阿曼和沙烏地阿拉伯等4個國家。

2004年，阿塞德首次訪問中國，並與時任國家主席的胡錦濤會面。那次訪問使他成為1956年中敘兩國建交以來首位訪華的敘利亞總統。

北京一直支持阿塞德政權。中國曾8次在聯合國就有關阿塞德政府的決議，行使否決權。另有數千名中國武裝人員駐紮在敘利亞伊德利布省的武裝據點。而北京在今年3月斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復建交後，一直擴大其在中東的影響力。敘利亞也在去年加入「一帶一路」倡議。

路透認為，阿塞德此次中國之行為結束敘利亞政權10多年來在西方制裁下的外交孤立邁出了步伐，與習近平一起現身亞運會應該會為敘利亞緩慢重返世界舞台增添更多合法性。

俄羅斯衛星通訊社援引大馬士革大學國際關係教授巴薩姆•阿布•阿卜杜拉稱，兩國有許多共同的原則，如反對美國霸權主義，而敘利亞在其中繼續發揮作用。此外，敘利亞在美軍撤出敘利亞領土的問題上需要中國的支持，雙方可以建立經濟關係的領域有很多。

習近平 北京 伊朗

上一則

天宮課堂開講…太空乒乓打水球 夢天實驗艙首秀

下一則

北大研究：教育「雙減」 優質教育門檻更高 寒門更難出貴子

延伸閱讀

隔19年再訪中國 敘利亞總統將與習近平會談

隔19年再訪中國 敘利亞總統將與習近平會談
駐日大使屢批習 怕傷美中關係…白宮官員要伊曼紐住嘴

駐日大使屢批習 怕傷美中關係…白宮官員要伊曼紐住嘴
不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓

不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓
普亭晤王毅：接受習近平邀請10月訪北京

普亭晤王毅：接受習近平邀請10月訪北京

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...