擺脫西方孤立 敘利亞總統亞運訪中會習

時隔十九年，敘利亞總統阿塞德（右）再訪中國，將出席杭州亞運開幕式，並與國家主席習近平舉行會談。（新華社）

中國外交部21日宣布，國家主席習近平 將於9月22至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，同時為赴中出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。值得注意的是，開幕式外賓之一的敘利亞總統阿塞德，時隔19年再度訪中，將與習近平舉行雙邊峰會。外界認為這是敘利亞在遭受西方制裁孤立後，重返國際舞台的重要一步。

因疫情延賽一年的杭州亞運將於23日登場，外交部發言人華春瑩宣布，將赴杭州參加開幕式的外國領導人包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統阿塞德、科威特王儲麥沙、尼泊爾總理達哈爾、東帝汶總理古斯茂、南韓總理韓悳洙、馬來西亞國會下議院議長阿布都。汶萊、卡達、約旦、泰國和吉爾吉斯則派代表出席。

阿塞德昨已飛抵杭州蕭山國際機場，他上次訪問中國是在2004年。阿塞德此行攜夫人並率領高級代表團訪中，成員包括敘國外交部長、經濟和外貿部長、總統事務部長等。

外交部發言人毛寧昨表示，中敘有著深厚友誼，習近平將與阿塞德就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。相信阿塞德此訪將深化兩國的政治互信和各領域合作。

德國之聲報導，阿塞德此次訪問中國之所以引人注意，一個重要的原因就是自2011年敘利亞內戰爆發後，他受到美國、歐洲、澳洲、加拿大和瑞士等西方國家的制裁，外交上處於孤立地位，僅訪問過俄羅斯和本地區的伊朗 、阿聯酋、阿曼和沙烏地阿拉伯等4個國家。

2004年，阿塞德首次訪問中國，並與時任國家主席的胡錦濤會面。那次訪問使他成為1956年中敘兩國建交以來首位訪華的敘利亞總統。

北京 一直支持阿塞德政權。中國曾8次在聯合國就有關阿塞德政府的決議，行使否決權。另有數千名中國武裝人員駐紮在敘利亞伊德利布省的武裝據點。而北京在今年3月斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復建交後，一直擴大其在中東的影響力。敘利亞也在去年加入「一帶一路」倡議。

路透認為，阿塞德此次中國之行為結束敘利亞政權10多年來在西方制裁下的外交孤立邁出了步伐，與習近平一起現身亞運會應該會為敘利亞緩慢重返世界舞台增添更多合法性。

俄羅斯衛星通訊社援引大馬士革大學國際關係教授巴薩姆•阿布•阿卜杜拉稱，兩國有許多共同的原則，如反對美國霸權主義，而敘利亞在其中繼續發揮作用。此外，敘利亞在美軍撤出敘利亞領土的問題上需要中國的支持，雙方可以建立經濟關係的領域有很多。