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華為突破美封鎖 旗下海思出貨監控攝影機晶片 美存疑

編譯葉亭均、季晶晶／綜合外電
華為旗下的海思傳出正將新的中國製監控攝影機晶片出貨給客戶。（路透）
華為旗下的海思傳出正將新的中國製監控攝影機晶片出貨給客戶。（路透）

華為近來接連傳出突破美國晶片出口管制消息，不僅Mate 60 Pro搭載的麒麟9000S晶片揭露旗下海思半導體已具備自行設計晶片能耐，且正出貨新的中製晶片給監控攝影機製造商。對此，美國商務部長雷蒙多稱，尚無證據顯示中國可「量產」該款新機中搭載的高階晶片。

英國金融時報報導，Mate 60 Pro的麒麟9000S系統單晶片（SoC）有八顆中央處理器（CPU），其中四顆完全仰賴安謀（Arm）的設計，其他四顆CPU則採用安謀架構、但採用華為自家設計。

雖華為仍透過授權獲得安謀的基本設計，但海思晶片設計業務已改善，打造麒麟9000S系統單晶片上的自家處理器核心。分析師和產業人士表示，華為藉此獲得生產高階智慧手機，不受美國出口管制侷限的彈性。

麒麟9000S還配備海思開發的繪圖處理器（GPU）和神經處理器（NPU），相較下，前一代麒麟9000晶片內CPU和GPU都完全仰賴安謀。

這個發展顯示華為正追求類似蘋果自研晶片策略。蘋果十多年來已根據安謀架構精進，給予iPhone和Mac產品的效能競爭優勢。知情人士透露，華為也能藉調整原用於資料中心伺服器的CPU核心設計，生產自家手機處理器，類似蘋果把iPhone處理器轉換成Mac電腦晶片，只是過程相反。

顧問業者SemiAnalysis首席分析師佩特爾表示，華為可能已經取得突破，能擁有原生設計，而非太仰賴外國。

另據路透報導，海思正出貨新的中製晶片給監控攝影機製造商，部分客戶是中國企業，供應鏈人士說，「這些監視器晶片比智慧手機處理器相對容易製造」。

海思的回歸將撼動市場，關鍵因素之一是海思似乎已繞過美國對晶片設計軟體的管制。華為3月宣布，已針對14奈米以上晶片生產工具達成突破。

知情人士說，海思2019年來已出貨一些低階監視器晶片，但該公司聚焦高端領域，從台灣聯詠等公司奪回市占。

美國的制裁已阻礙海思取得益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）及西門子旗下明導國際（Mentor Graphics）取得EDA軟體的管道。

TechInsights分析師赫奇森說，對Mate 60 Pro和其他組件的分析顯示，華為能取得「不該擁有的」複雜EDA工具，「我們不知道他們是否非法取得，或是更有可能的，中國研發出自家EDA工具」。

美國商務部長雷蒙多19日表示，她對於華為在她上月訪問中國期間發表新機的做法感到「不悅」，但在美國看來，沒有證據指向中國可以「量產」這款新機中搭載的高階晶片。

雷蒙多當日在國會聽證會上說：「我們會利用所有可用工具，阻止中國發展不利美國的科技能力」。

另據香港電台報導，德國官員透露，內政部已提議，強制當地電信營運者限制使用華為和中興生產的設備。官員指，內政部計畫將分階段要求營運者在2026年前，在他們5G核心網路中，移除所有來自中國供應商的關鍵零件。

晶片 華為 安謀

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