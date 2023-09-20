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王毅會晤俄羅斯外長：中俄合作不會被第三方左右

記者陳宥菘／綜合報導
中國外長王毅（左二）18日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫洛夫（左）。（中新社）
中國外長王毅（左二）18日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫洛夫（左）。（中新社）

中共中央外辦主任兼中國外長王毅18日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫洛夫會面。拉夫洛夫說，兩人確認在中俄領袖的戰略引領下，兩國於雙邊事務和國際議題上，將持續加強合作。針對俄烏戰爭，兩人表示，若不考慮俄國利益、缺少俄方參與，欲解決烏克蘭危機的嘗試將徒勞無功。王毅說，中方一貫堅持和談正確方向，將以自己的方式，替政治解決這場危機發揮建設性作用。

王毅表明，中俄合作不針對第三方、也不受第三方干擾，更不會被第三方左右。兩國做為大國與安理會常任理事國，對維護全球戰略穩定、推動世界發展進步負重要責任。中方願同俄方堅定支持多邊主義和多極世界形成，推動全球治理朝著更公平合理的方向向前發展。

根據俄國外交部，18日「王拉會」時，王毅提及日前和白宮國安顧問蘇利文會談內容，拉夫洛夫亦談到北韓領袖金正恩最近訪俄的主要成果。王拉會亦談到將加強中俄在國際舞台上的合作、在國際組織及論壇中的分工。中國外交部也表示，兩人高度評價8月金磚國家（BRICS）高峰會實現歷史性的擴大成員國陣容，願打造團結合作、共謀發展的「大金磚」平台，中俄將一起推動金磚合作機制達成更大發展。

王毅19日並與俄國國家安全會議祕書帕特魯舍夫舉行第18輪戰略安全磋商。後者表示，期待俄國總統普亭與中國國家主席習近平10月在北京的雙邊會談，屆時普亭也將參與中國「一帶一路」論壇。這將是自普亭3月被國際刑事法院發出逮捕令後的首次出訪。

帕特魯舍夫說，中俄對當前世界秩序的原則問題，以及關鍵國際問題的看法一致或相近，這很重要，尤其西方世界正設法圍堵中俄，兩國應加強政策協調。

王毅 俄國 普亭

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