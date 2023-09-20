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任正非：蘋果是華為的老師 「說我是果粉，也不為過」

記者謝守真／綜合報導
華為創辦人任正非。(路透)
華為創辦人任正非。(路透)

華為創辦人兼執行長任正非此前於國際大學生程式設計競賽（ICPC）的談話19日曝光，他表示，美國的制裁是壓力也是動力，經過四年攻堅，華為基本上建立自己的平台。此外，他還將蘋果形容為華為的老師。在民族情緒高昂環境下，任正非的言論被網民稱讚理性與大器。

據證券時報報導，任正非被問及是否為蘋果「果粉」，他透露，因為女兒在美國讀書，若不用蘋果，上課就很不方便。「我們不要排外，我們也常常探究蘋果的產品為什麼做得好 ，也能看到我們與蘋果之間的差距。」

他認為，有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。「如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」

華為近期推出具備5G網速的新款手機，不只在全球引發熱議，更是賣到斷貨。

而該款新機的中芯國際製造的7奈米麒麟9000s處理器，還被視為突破美國封鎖。

任正非還提到，即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想像。

據悉，ICPC為全球規模最大、水準最高的國際大學生程式設計競賽之一，經過五十餘年的發展，同時也被譽為計算機軟體領域的奧林匹克。

中國的大學自1996年開始參加此項賽事的亞洲區預賽，並於1996年起設立起中國地區的預選賽區。

此外，針對什麼是科學，任正非稱，「未知就叫科學」。

在當今世界，科學和技術的邊界越來越接近，科學轉化為技術的時間越來越短，若等到大學把理論完全研究明白再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力。

由此，他特別指出，華為每年大約投入30至50億美元來用於基礎理論研究，與大學一起共同研究看似無用的科學。

華為日前推出Mate 60 PRO系列旗艦機，造成市場搶購風潮。（取材自鳳凰網）
華為日前推出Mate 60 PRO系列旗艦機，造成市場搶購風潮。（取材自鳳凰網）

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