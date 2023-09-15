我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

中國經濟困境升高兩岸開戰風險？裴敏欣：風險反倒降低

編譯湯淑君／綜合外電
中美關係專家裴敏欣認為，中國陷入經濟困境，不至於促使北京為轉移注意力而出兵攻台。（路透）
中美關係專家裴敏欣認為，中國陷入經濟困境，不至於促使北京為轉移注意力而出兵攻台。（路透）

美國總統拜登上周末在20國集團（G20）峰會場合表示，他認為中國陷入經濟困境，不會促使北京當局為轉移注意力而出兵攻打台灣。知名中國問題專家裴敏欣認為，拜登的判斷與傳統認知相左，卻也是正確的。

常見的理論是，中國面對經濟長期停滯的前景，可能藉由對外耀武揚威來轉移國人的注意力。但中美關係專家暨彭博資訊專欄作家裴敏欣認為，這種論點既缺乏實證基礎，也誤解了中共及中國國家主席習近平的策略盤算。

「轉移注意力」是謬論

裴敏欣指出，對陷入經濟困境獨裁政權最持久的誤解，是所謂的「轉移注意力」理論，大意是說，獨裁者因為經濟管理不善，瀕臨即將喪失執政正當性的處境，因此有強烈動機對外挑起衝突，以激發人民愛國熱忱、鞏固權力中心，有助繼續掌權。

這種理論廣為周知，卻罕見歷史實例可佐證。唯一例子或許是1982年4月，阿根廷獨裁軍政府揮軍侵略英屬福克蘭群島，以轉移人民對國內銀行業危機和經濟衰退的注意力，結果遭英軍擊潰，軍政府隨即瓦解。

但福克蘭戰爭是特例，而非常規。按常理，經濟羸弱之國打贏戰爭的可能性極低，主動挑起戰爭更有如自殺，尤其是槓上國力更強的對手。

「轉移注意力」理論的另一個謬誤，是假設獨裁政權需要民眾支持，才能維繫政權。事實上，獨裁政權遭遇經濟危機時，只要能繼續獲得軍方支持，政權存續機率相當高。

反過來說，獨裁政權若是出兵打仗卻敗北，絕不可能繼續掌權。因此，很少獨裁者會願意做這種高風險賭注。他們較傾向用另一種經過時間考驗的做法，來因應經濟危機：加強對國內鎮壓，而不是出兵鄰國。

「中國觸頂」論有破綻

另一理論較具說服力，就是所謂「中國觸頂」論，在國際關係學者布蘭茲（Hal Brands）與貝克利（Michael Beckley）2022年合著的《危險地帶》（Danger Zone）一書中提出。大意是，崛起的強權在國力觸及顛峰時變得最危險，因為打贏戰爭的勝算更高。

裴敏欣指出，這種理論也有破綻。一來，歷史證據有強有弱。此理論也忽略可能交戰的雙方國力差距；若國力觸頂之國仍比對手國弱很多，例如中國相對於美國，那麼其領導人理應明白戰勝機率渺茫，無論時機為何。再者，中國領導人認為國力已「觸頂」了嗎？大多數人似乎仍樂觀期待未來成長超車美國、縮短兩國差距。

那種看法可能沒錯。威脅中國未來成長的人口老化問題，要到2030年以後才會造成重大影響，屆時中國人口的年齡中位數可能升到42.7歲（相較於美國的39.7歲）。就短、中期而言，中國頭號經濟挑戰是失業問題，而非勞動力不足。

更重要的是，作為一個中、上所得經濟體，中國現在的成長潛力仍遠高於美國。中國主要的問題不是「基本面弱到無藥可醫」，而是「經濟管理不善」和「不動產危機」愈滾愈大。

「緊張但不戰」策略仍有擦槍走火風險

雖說上述理論不是謬誤就是有缺陷，但仍不應低估擦槍走火、意外爆發戰爭的可能性。

目前，與美國及其東亞盟友維持緊張關係，但遠遠避開戰爭，對習近平有利：可把國人注意力轉向外國敵人，讓習近平把問題歸咎於美國挑起的經濟冷戰。

證據顯示，中國正小心翼翼估算如何維持平衡，並採取種種措施避免可能贏不了的直接衝突。習近平雖拒絕了拜登提議在美中競爭關係之間設立「護欄」，但北京對台軍事演習動作愈來愈頻繁、猛烈，迄今尚未導致擦槍走火事件發生。美國也未發現任何證據，足以證明習近平已對是否和何時犯台做出決定。

當然，裴敏欣強調，這種「緊張但不戰」的策略仍相當危險，對手國若對北京可能展開侵略維持高度警戒，衝突尤其有一觸即發之虞。只因北京或許不樂見衝突發生，不表示北京一定會避免戰爭。

北京 習近平 拜登

上一則

形象不好？ 上海外賣員商場休息 遭保安驅離

下一則

「中國是民主國家嗎？」小米AI助理小愛同學跳針敏感詞之亂

延伸閱讀

駁斥、拆分再譴責…拜登不甩彈劾 專注國政以求連任

駁斥、拆分再譴責…拜登不甩彈劾 專注國政以求連任
拜登連任蒙陰影 兒子杭特涉吸毒買槍被起訴

拜登連任蒙陰影 兒子杭特涉吸毒買槍被起訴
WSJ：中國藉醫藥反腐降低醫療費 有助習近平實現共富

WSJ：中國藉醫藥反腐降低醫療費 有助習近平實現共富
埃及人權沒改善 美5500萬美元軍援擬轉給台灣

埃及人權沒改善 美5500萬美元軍援擬轉給台灣

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點