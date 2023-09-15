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向美示威？孟晚舟返中2周年 華為9月25日辦新品發布會

中國新聞組／北京15日電
孟晚舟2021年9月25日搭乘中國包機回到深圳。(新華社資料照片)
孟晚舟2021年9月25日搭乘中國包機回到深圳。(新華社資料照片)

華為昨宣布9月25日舉辦秋季「全場景新品發布會」。由於當天是華為輪值董事長孟晚舟獲釋兩周年，發布會又喊出「山河同心」、「最大的阻力，給我們最大的動力」等宣傳口號，外界解讀華為此舉除隱喻在美國制裁下「重生」，更在展現「向美國示威」以及「復仇」之意。估計若成功凝聚「同仇敵愾」氛圍，華為整個Mate 60系列銷量至少上看2000萬台。

在蘋果新手機發布會隔日，華為就官宣了秋季新品發布會信息。華為官方微博表示，秋季全場景新品發布會將有眾多新品登場，但未透露更多訊息。官方海報採用與此前已上市的Mate 60系列一致的主題。華為常務董事余承東轉發該微博，稱「好戲，一台接一台」。

外界關注華為是否會發表Mate 60全款商品，同時說明處理器內容。華為Mate 60系列雖搶先開售，但未透露市場上最關心的訊息，包括麒麟9000S晶片具體規格、如何實現5G功能、是否實現國產化等。因此有網友稱，第一次這麼想看發布會。

華為在先行釋出影片中稱，「山河同心、聚力新生」、「最大的阻力，給我們最大的動力」，令外界聯想到美國對中國祭出的科技制裁，而華為正是受到制裁的指標企業。而秋季發布會當天又是孟晚舟獲釋返國的兩周年。華為選在兩年後的9月25日舉辦新品發布會，外界認為發布會挑選的日子充滿「重生」隱喻。

不過有更多中國網友認為，華為選在這個特殊的日子辦新機發表會，更大的意義是在「向美國示威」，以及藉此凝聚愛國心，展現「復仇」的決心與態度。而在「華為中國」社交平台帳號下方，有大批網友留言「歸國兩周年紀念日，報仇雪恨」，並稱要「團結抗美」，還有「遙遙領先」的口號。

華為目前已出新機的銷量，從中國多家媒體報導看來似乎也真的是「遙遙領先」。據中國證券報報導，9月14日10時8分，華為Mate X5全面開售，1萬2999元人民幣(約1786美元)起售；10時30分在華為商城，首批貨已「秒光」。

而據快科技報導，華為Mate 60 Pro因銷售火爆、一機難求，在第三方通路出現「加價銷售」情況，不少型號報價與蘋果新發布的iPhone 15平起平坐，甚至更高。另據澎湃新聞引述一位產業鏈人士表示，預計整個Mate 60系列銷量為2000萬台左右。

而華為新機寓意的「愛國」旋風也傳進高校。湖北武漢13日舉行2023級研究生開學典禮，校長張平文發表講話時盛讚華為「用自主創新突破了技術封鎖」，鼓勵學生主動擔負起學術創新和科技自立自強的時代大任。有學生隨後在微博上發文稱：「歡迎來到華為新品發布會之武漢大學開學典禮分會場。」

華為Mate 60 Pro熱賣。（歐新社）
華為Mate 60 Pro熱賣。（歐新社）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

華為 微博 孟晚舟

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