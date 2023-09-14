泰釋免簽5個月 中客看衰怕嘎腰子、KK園區

中國遊客穿著租來的泰國傳統服裝，在曼谷鄭王廟拍照留念。(歐新社)

泰國 內閣會議13日作出決定，對中國遊客實施為期5個月的免簽政策。在此之前，泰國官方數據顯示，截至8月27日，今年赴泰國遊客人數最多的前五國分別為馬來西亞、中國、南韓、印度和俄羅斯 。

據央視報導，9月13日，泰國內閣會議作出決定，對中國遊客實施為期5個月的免簽政策。

在此之前，泰國總理塞塔於12日召開會議，提出考慮向中國和哈薩克兩國遊客推出免簽政策，時間為2023年9月25日至2024年2月，達5個月。

據羊城晚報引述泰國官方數據顯示，今年截至8月27日，共有1760萬海外遊客入境泰國。赴泰國遊客人數最多的前5個國家是：馬來西亞（279.7萬）、中國（218.2萬）、南韓（104.6萬）、印度（100.7萬）和俄羅斯（91.5萬）。

值得注意的，在疫情 前陸客長期是赴泰旅遊術亮第一，2019年同期，赴泰的中國遊客數量近千萬人次，如今僅為疫情前的二成，2019年全年，泰國共接待約1100萬名陸客，占海外遊客總數超過四分之一。不過，近年受疫情、以及東南亞電信網路詐騙猖獗等影響，導致中客赴泰國旅遊意願降低。

在泰國訊息發布後，中國旅遊平台去哪兒大數據顯示，泰國機票搜索量較上周同期上漲超過七成、飯店增加一倍，預計十一長假預定量有望再次提升，但微博上不少人留言看衰，有人說「下飛機會被拉去KK園區嗎?」、「怕被嘎（指怕被嘎腰子、摘除腎臟）」。