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「一帶一路」10周年拚經濟 多位省委書記率團出訪

中國新聞組／北京11日電
陝西省委書記趙一德率陝西省代表團訪問哈薩克。(取材自陝西新聞聯播)
陝西省委書記趙一德率陝西省代表團訪問哈薩克。(取材自陝西新聞聯播)

近期，中國多位省委書記率團出訪。陝西省、山東省分別赴烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯，湖南省訪問寮國，安徽省則對法國、德國友好訪問，除密集會見多位政要，並參加經貿等領域交流活動。書記們除藉由簽署多項經貿合同，也在「一帶一路」倡議提出十周年之際，鞏固雙方合作，以「螞蟻雄兵」之力，「拚經濟」也「拚地方政府外交」。

新京報報導，不久前，陝西省委書記趙一德和山東省委書記林武，相繼率團出訪烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯。9月2日至4日，林武率代表團拜會了哈薩克總理斯邁洛夫等政要，4日在中國—哈薩克合作交流會暨「一帶一路」倡議十周年紀念活動開幕式上，有14個機制和產業項目進行現場簽約。在烏茲別克訪問時，15個機制和項目簽約、投資額4.5億美元。

9月1日至4日，趙一德率陝西省代表團訪問烏茲別克，落實兩國元首達成的重要共識和中國—中亞峰會涉陝成果，四天時間裡，代表團開展了20餘場活動。趙一德分別拜會了烏茲別克總理阿里波夫等人。9月4日至6日訪問哈薩克，達成共同打造大宗商品交易中心、產業合作園區，建好旱區農業聯合實驗室等合作，並與哈薩克共謀發展振興。

此外，9月4日至7日，湖南省委副書記、省長毛偉明率湖南省代表團訪問寮國，會見寮國政要、見證項目簽約、看望在老湘商。安徽省委書記韓俊率安徽省經貿友好代表團，於9月10日至17日對法國、德國進行友好訪問，其間，代表團也將參加經貿、科創、產業、文旅等領域交流活動。

哈薩克 一帶一路 德國

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