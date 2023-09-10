中「iPhone禁令」再擴大？FT曝：從核電廠到內蒙醫院全限制

從核電廠到偏遠地區醫院，中國各地的國營企業的員工，近來都被告知需停止使用iPhone。（美聯社）

在北京 當局傳出擴大iPhone 禁令，廣泛涵蓋許多政府機構與國企後，英國金融時報（FT）揭露相關限制措施的範圍，指稱從核電廠到偏遠地區醫院的各地國營企業主管最近幾周已告知員工，須停止使用iPhone，但各機構的限制不一。

FT報導，一名不願具名的中核集團員工說：「管理層8月通知我們，不得攜帶任何蘋果產品進入辦公大樓，不管是手機或筆電。」這位員工也透露，國營的中國電信人員8月底到中核集團辦公室，銷售國產品牌智慧機，「我們被告知，美國安全機構能透過安全漏洞 控制蘋果裝置，鎖定的目標不只有軍方人員，也包括各行業的關鍵人物」。

一名內蒙古的國營醫院護士說，當地政府8月底說，蘋果iOS作業系統有「巨大安全風險」，下令醫院員工停止使用iPhone。

其他國企員工則說，其實非正式禁令此前就已存在。一名警察說，他們好幾年前就被禁止使用iPhone。北京一位公務員也說，與軍方相關的中央政府部會年前就禁用iPhone。過去兩年來，各政府部會公務員－包括非敏感部門－都被鼓勵改用中國大霧品牌，特別是華為。

但政府機構的限制措施並未統一，中國航天科工集團的第十總體設計部，4日在微博發文建議員工檢查iPhone是否裝有間諜軟體。

智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）資深研究員林和立認為，這些限制措施必定出自最高層，這是一個可能影響許多蘋果在中國勞工的重大決定，也是在向在中國有商業利益的美企與其他跨國企業，傳遞出這項非正式禁令有如對美國政府的科技限制的訊號。

政府禁令只是蘋果面臨問題的一部分，美中衝突升溫和國安風險的新聞，促使部分中國政府員工主動棄用iPhone。一位大型國營金融機構的員工說，美中關係幾年前開始惡化後，他就不再使用iPhone辦公，蘋果是美國公司，會以美國利益為優先。中媒先前也報導說，iPhone的加密設定，會阻礙反貪腐調查。