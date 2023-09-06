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中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

中國安部發文：73年前 CIA間諜被「擊斃於藏區」就地掩埋

記者黃雅慧／綜合報導
馬克南畢業於美國麻省理工學院物理系，於1942年加入美國陸軍，後來被派到新疆從事情報工作。(取材自「后沙月光」微信公眾號)
馬克南畢業於美國麻省理工學院物理系，於1942年加入美國陸軍，後來被派到新疆從事情報工作。(取材自「后沙月光」微信公眾號)

中美間諜戰愈演愈烈，繼日前接連公布偵破兩起美國中央情報局（CIA）間諜案後，中國國家安全部官微5日又發文指出，CIA第一個死在海外的情報官馬克南，就是73年前（1950年）在中國被擊斃的。

文章指出，CIA總部有一面掛滿黑色五角星的大理石牆，牆上每顆五角黑星都代表一位在海外喪命的「情報官員」。其中第一顆黑星，也就是第一位死於海外的情報官，名叫馬克南，他當時是以美國駐迪化（現烏魯木齊）副總領事身分在中國活動的間諜。

國安部講述了馬克南的故事：馬克南畢業於美國麻省理工學院物理系，擅長無線電、氣象學、攝影、有機化學等專業，且精通西班牙語、法語、德語、俄語等。馬克南1942年加入美國陸軍，從事氣象研究，1944年至1946年，以美國陸軍第10氣象中隊隊員身分，赴中國新疆迪化執行秘密任務。

馬克南專才被CIA看中，吸收他成為制內間諜，在接受培訓後，被派至新疆執行任務。馬克南當時對外公開身分是美國駐迪化領事館副總領事。「馬克南利用該身分，一面插手中國事務，在西北地區培植間諜和政治土匪勢力；一方面利用新疆靠近蘇聯的地理優勢，偷偷在新疆安裝氣壓、地震、放射等情報監測設備以探測蘇聯的原子彈情報」。

文章表示，在新疆被中共統治後，馬克南撤離新疆，並試圖找基地繼續進行間諜活動。1950年4月，但他在西藏地區牧民家中與武裝民眾衝突，因此喪命，並被就地掩埋。

該文稱，馬克南在新疆等西北地區曾豢養大批間諜和政治土匪，並為其提供資金和武器支持。他在逃離新疆前，還專門面見其中一個間諜頭目烏斯滿，要求烏帶著手下諜匪，繼續和中共對抗。1951年2月，烏斯滿被抓獲。1951年4月，烏斯滿等間諜和匪首被處決。而美國中情局在新疆的間諜勢力也在1952年7月「被解決」。

事實上，馬克南的故事這些年以來一直在中國各論壇與社區上流傳。而CIA牆上第一顆星星在2010年前是沒有名字的。據「雪域諜雲——美國的西藏政策及其秘密行動」一書內容，直至2010年，中情局官網首次發表文章「懷念中情局英雄—道格拉斯·馬克南」，人們才確切知道：馬克南是以美國國務院駐中國迪化領館副領事身分為掩護、在中國邊疆從事秘密情報活動的CIA情報員。

CIA總部有一面掛滿黑色五角星的大理石牆，牆上每顆五角黑星都代表一位在海外喪命的...
CIA總部有一面掛滿黑色五角星的大理石牆，牆上每顆五角黑星都代表一位在海外喪命的「情報官員」。(Getty Images)

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